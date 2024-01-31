Горячие бутерброды в духовке с оригинальной начинкой: будет сытно и вкусно
Горячие бутерброды можно готовить с разными начинками, самое главное – чтобы продукты сочетались. Для яркого вкуса можно добавить в начинку чеснок, зелень, специи, перец.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусных горячих бутербродов с чесноком и зеленью.
Ингредиенты:
- багет – 1 шт.
- сливочное масло – 30-35
- сыр твердый – 160 г
- чеснок – 4 головки
- укроп или петрушка – 1 пучок
- соль – 1/2 ч. л.
- перец черный молотый
- оливковое масло
Способ приготовления:
1️. В чесноке срежьте верхушку, посолите, поперчите, полейте оливковым маслом. Заверните в фольгу плотно. Выпекайте при температуре 200 градусов 40 минут.
2️. Сыр твердый натрите на мелкую терку, добавить мелко нарезанный укроп или петрушку и переложите к натертому сыру. Чеснок выжмите в тарелку к сыру и укропу, добавьте сливочное масло и хорошо вилкой разомните.
3️. Багет разрежьте пополам, смажьте намазкой, переложите в разогретую до 180 градусов духовку на 20-25 минут.
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