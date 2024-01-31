Горячие бутерброды в духовке с оригинальной начинкой: будет сытно и вкусно

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Горячие бутерброды

Горячие бутерброды можно готовить с разными начинками, самое главное – чтобы продукты сочетались. Для яркого вкуса можно добавить в начинку чеснок, зелень, специи, перец. 

Как и из чего приготовить вкусные горячие бутерброды

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусных горячих бутербродов с чесноком и зеленью. 

Рецепт блюда
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Ингредиенты:

  • багет – 1 шт.
  • сливочное масло – 30-35
  • сыр твердый – 160 г
  • чеснок – 4 головки 
  • укроп или петрушка – 1 пучок 
  • соль – 1/2 ч. л. 
  • перец черный молотый
  • оливковое масло

Способ приготовления: 

1️. В чесноке срежьте верхушку, посолите, поперчите, полейте оливковым маслом. Заверните в фольгу плотно. Выпекайте при температуре 200 градусов 40 минут.

Начинка для багета

2️. Сыр твердый натрите на мелкую терку, добавить мелко нарезанный укроп или петрушку и переложите к натертому сыру. Чеснок выжмите в тарелку к сыру и укропу, добавьте сливочное масло и хорошо вилкой разомните. 

Приготовление блюда

3️. Багет разрежьте пополам, смажьте намазкой, переложите в разогретую до 180 градусов духовку на 20-25 минут.

Готовый багет

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