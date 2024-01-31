Горячие бутерброды можно готовить с разными начинками, самое главное – чтобы продукты сочетались. Для яркого вкуса можно добавить в начинку чеснок, зелень, специи, перец.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусных горячих бутербродов с чесноком и зеленью.

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Ингредиенты:

багет – 1 шт.

сливочное масло – 30-35

сыр твердый – 160 г

чеснок – 4 головки

укроп или петрушка – 1 пучок

соль – 1/2 ч. л.

перец черный молотый

оливковое масло

Способ приготовления:

1️. В чесноке срежьте верхушку, посолите, поперчите, полейте оливковым маслом. Заверните в фольгу плотно. Выпекайте при температуре 200 градусов 40 минут.

2️. Сыр твердый натрите на мелкую терку, добавить мелко нарезанный укроп или петрушку и переложите к натертому сыру. Чеснок выжмите в тарелку к сыру и укропу, добавьте сливочное масло и хорошо вилкой разомните.

3️. Багет разрежьте пополам, смажьте намазкой, переложите в разогретую до 180 градусов духовку на 20-25 минут.

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