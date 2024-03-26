Горячие бутерброды – это универсальное и очень разнообразное блюдо, ведь для их приготовления можно использовать любую начинку, которая придется по вкусу. Но сегодня предлагаем обратить внимание на довольно интересный рецепт приготовления бутербродов, следуя которому блюдо получится очень вкусное и сочное.

Рецептом таких горячих бутербродов поделилась фудблогер с ником zhuravlina_cooking. В Instagram она рассказала, какие овощи можно добавить к начинке, чтобы бутерброды были еще и витаминизированы.

Ингредиенты

Колбаса – 150 гр

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Помидор – 1 шт

Батон – 5-6 ломтиков

Болгарский перец – 1 шт

Сыр твердый – 120-140 гр

Зелень

Смесь сухой зелени

Кетчуп

Майонез

Соль

Способ приготовления

1.Твердый сыр, колбасу, болгарский перец, помидор нарезаем небольшими кубиками. Переводим в глубокую емкость.

2. Зелень мелко нарезаем и перекладываем в миску, добавляем соль, смесь зелени, майонез и перемешиваем.

3. Ломтики батона выкладываем на застеленный пергаментом противень. Смазываем небольшим количеством кетчупа и выкладываем начинку.

4. Присыпаем сверху сыром и отправляем в духовку, разогретую до 200 градусов на 10-15 минут.

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