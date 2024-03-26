Горячие бутерброды за 15 минут: вкусные, питательные и очень сочные

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Горячие бутерброды за 15 минут: вкусные, питательные и очень сочные

Горячие бутерброды – это универсальное и очень разнообразное блюдо, ведь для их приготовления можно использовать любую начинку, которая придется по вкусу. Но сегодня предлагаем обратить внимание на довольно интересный рецепт приготовления бутербродов, следуя которому блюдо получится очень вкусное и сочное.

Рецептом таких горячих бутербродов поделилась фудблогер с ником zhuravlina_cooking. В Instagram она рассказала, какие овощи можно добавить к начинке, чтобы бутерброды были еще и витаминизированы.

Горячие бутерброды за 15 минут: вкусные, питательные и очень сочные

Ингредиенты

  • Колбаса – 150 гр
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  • Помидор – 1 шт
  • Батон – 5-6 ломтиков
  • Болгарский перец – 1 шт
  • Сыр твердый – 120-140 гр
  • Зелень
  • Смесь сухой зелени
  • Кетчуп
  • Майонез
  • Соль

Способ приготовления

1.Твердый сыр, колбасу, болгарский перец, помидор нарезаем небольшими кубиками. Переводим в глубокую емкость.

2. Зелень мелко нарезаем и перекладываем в миску, добавляем соль, смесь зелени, майонез и перемешиваем.

Горячие бутерброды за 15 минут: вкусные, питательные и очень сочные

3. Ломтики батона выкладываем на застеленный пергаментом противень. Смазываем небольшим количеством кетчупа и выкладываем начинку.

Горячие бутерброды за 15 минут: вкусные, питательные и очень сочные

4. Присыпаем сверху сыром и отправляем в духовку, разогретую до 200 градусов на 10-15 минут.

Горячие бутерброды за 15 минут: вкусные, питательные и очень сочные

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