Горячие мясные блюда, которые были популярны в СССР: топ-3

Любое застолье в СССР не обходилось без горячих мясных блюд, которые умела готовить каждая хозяйка. Стоит отметить, что некоторые из них готовят и в наше время, например, котлеты, тефтели, а также мясо по-французски.

Редакция FoodOboz собрала для вас перечень из 3 самых популярных горячих блюд, которые были очень популярны на каждом советском застолье.

1. Гуляш с подливой

Главными ингредиентами в этом блюде были: свиная мякоть, томатная паста, мука и лук.

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Готовился гуляш элементарно, а именно – мясо резали, жарили до золотистости, добавляли лук, специи и томатную пасту. На отдельной сковороде обжаривали муку и добавляли к мясу, тушили и вкусное блюдо готово.

2. Мясо по-французски

Это блюдо готовилось и готовится еще проще гуляша. Оно готовилось всего из нескольких простых ингредиентов: свинина, специи, лук, картофель (ананас), майонез и чеснок.

Чтобы блюдо получилось вкусным удачным, достаточно было – немного отбить мясо, поджарить его. Из майонеза с луком и водой готовили соус. На дно формы укладывали нарезанный картофель, сверху мясо, соус и отправляли на 30 минут при 180 С в духовку.

3. Котлета по-киевски

Это очень вкусное блюдо готовят и в наше время. Ведь во-первых – оно очень просто и быстро готовится, во-вторых – получается очень вкусным и ароматным.

Главным ингредиентом популярного блюда были: куриное мясо, сливочное масло и вкусная панировка.

Котлеты по-киевски по рецепту Владимира Ярославского, которым кулинар поделился в Instagram

Ингредиенты:

филе – 60-80

сливочное масло – 15 г

зелень – 2 г

панировочные сухари – 100 г

яйцо для панировки – 1 шт.

мука – 1-2 ст. л.

масло для фритюра

Способ приготовления:

1. Из хлеба сделайте сухари и при помощи блендера измельчите его.

2. Помойте филе, обязательно отделите прожилки, срежьте плоские части. Разделите филе и хорошо отбейте.

3. Помойте и измельчите укроп.

4. Разрежьте сливочное масло на части и положите в филе, присыпьте укропом и сверните рулетиком.

5. Переложите готовые котлеты в морозилку на некоторое время, чтобы они застыли.

6. Панировка: смешайте яйца с водой и хорошо взбейте.

7. Подмороженные котлеты панируйте сначала в муке, затем в яйцах, в сухарях, снова в яйцах и снова в сухарях.

8. Хорошо их обжарьте.

"Доготовить котлеты можно в духовке, пока на поверхности не появятся пузырьки масла, – это означает, что масло внутри закипело, и котлета готова", – советует кулинар.

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