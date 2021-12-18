Горячие мясные блюда, которые были популярны в СССР: топ-3
Любое застолье в СССР не обходилось без горячих мясных блюд, которые умела готовить каждая хозяйка. Стоит отметить, что некоторые из них готовят и в наше время, например, котлеты, тефтели, а также мясо по-французски.
Редакция FoodOboz собрала для вас перечень из 3 самых популярных горячих блюд, которые были очень популярны на каждом советском застолье.
Главными ингредиентами в этом блюде были: свиная мякоть, томатная паста, мука и лук.
Готовился гуляш элементарно, а именно – мясо резали, жарили до золотистости, добавляли лук, специи и томатную пасту. На отдельной сковороде обжаривали муку и добавляли к мясу, тушили и вкусное блюдо готово.
Это блюдо готовилось и готовится еще проще гуляша. Оно готовилось всего из нескольких простых ингредиентов: свинина, специи, лук, картофель (ананас), майонез и чеснок.
Чтобы блюдо получилось вкусным удачным, достаточно было – немного отбить мясо, поджарить его. Из майонеза с луком и водой готовили соус. На дно формы укладывали нарезанный картофель, сверху мясо, соус и отправляли на 30 минут при 180 С в духовку.
Это очень вкусное блюдо готовят и в наше время. Ведь во-первых – оно очень просто и быстро готовится, во-вторых – получается очень вкусным и ароматным.
Главным ингредиентом популярного блюда были: куриное мясо, сливочное масло и вкусная панировка.
Котлеты по-киевски по рецепту Владимира Ярославского, которым кулинар поделился в Instagram
Ингредиенты:
филе – 60-80
сливочное масло – 15 г
зелень –
2 г
панировочные сухари – 100 г
яйцо для панировки – 1 шт.
мука – 1-2 ст. л.
масло для фритюра
Способ приготовления:
1. Из хлеба сделайте сухари и при помощи блендера измельчите его.
2. Помойте филе, обязательно отделите прожилки, срежьте плоские части. Разделите филе и хорошо отбейте.
3. Помойте и измельчите укроп.
4. Разрежьте сливочное масло на части и положите в филе, присыпьте укропом и сверните рулетиком.
5. Переложите готовые котлеты в морозилку на некоторое время, чтобы они застыли.
6. Панировка: смешайте яйца с водой и хорошо взбейте.
7. Подмороженные котлеты панируйте сначала в муке, затем в яйцах, в сухарях, снова в яйцах и снова в сухарях.
8. Хорошо их обжарьте.
"Доготовить котлеты можно в духовке, пока на поверхности не появятся пузырьки масла, – это означает, что масло внутри закипело, и котлета готова", – советует кулинар.
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