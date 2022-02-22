Горячие сэндвичи с тунцом для завтрака за 5 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
2,8 т.
Вкусный сэндвич

Завтрак – самый важный прием пищи, так как именно от него зависит, насколько активными вы будете несколько часов. Специалисты рекомендуют есть утром сытную, полезную и вкусную еду, например, блины, сырники, оладьи, омлеты, сэндвичи, горячие бутерброды, вареники, каши.

Редакция FoodOboz выбрала для вас рецепт вкусных горячих сэндвичей с тунцом для завтрака, которые готовятся всего 5 минут. Рецепт блюда был опубликован в Telegram-канале "Быстрые рецепты".

Ингредиенты:

  • цельнозерновой хлеб – 4 кусочка

  • яйца – 2 шт.

  • помидор – 1 шт.

Как дома приготовить вкусный сэндвич
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  • консервированный тунец в

    собственном соку – 1 банка

  • лук – 20 г

  • листья салата – 50 г

  • твердый сыр – 20 г

Сэндвич с яйцом

  • горчица – 1/2 ч. л.

  • сметана – 1 ст. л.

  • соль – щепотка

Способ приготовления:

1. Отварите яйца, почистите и нарежьте кольцами.

Сэндвич с яйцом и тунцом

2. Помидоры и лук также нарежьте кольцами.

Вкусные сэндвичи

3. Хлеб поджарьте до золотистости.

Сэндвич с мясом

4. Помойте листя салата.

5. Смешайте сметану и горчицу.

Сэндвичи для завтрака

6. На хлеб намажьте соус, сверху положите листья салата, сверху тунец, на него яйца, помидоры и лук.

Вкусный сэндвич для завтрака

7. Сверху положите еще один кусок хлеба, разрежьте пополам и можно подавать.

Сэндвич с тунцом

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