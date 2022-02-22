Горячие сэндвичи с тунцом для завтрака за 5 минут
Завтрак – самый важный прием пищи, так как именно от него зависит, насколько активными вы будете несколько часов. Специалисты рекомендуют есть утром сытную, полезную и вкусную еду, например, блины, сырники, оладьи, омлеты, сэндвичи, горячие бутерброды, вареники, каши.
Редакция FoodOboz выбрала для вас рецепт вкусных горячих сэндвичей с тунцом для завтрака, которые готовятся всего 5 минут. Рецепт блюда был опубликован в Telegram-канале "Быстрые рецепты".
Ингредиенты:
цельнозерновой хлеб – 4 кусочка
яйца – 2 шт.
помидор – 1 шт.
консервированный тунец в
собственном соку – 1 банка
лук – 20 г
листья салата – 50 г
твердый сыр – 20 г
горчица – 1/2 ч. л.
сметана – 1 ст. л.
соль – щепотка
Способ приготовления:
1. Отварите яйца, почистите и нарежьте кольцами.
2. Помидоры и лук также нарежьте кольцами.
3. Хлеб поджарьте до золотистости.
4. Помойте листя салата.
5. Смешайте сметану и горчицу.
6. На хлеб намажьте соус, сверху положите листья салата, сверху тунец, на него яйца, помидоры и лук.
7. Сверху положите еще один кусок хлеба, разрежьте пополам и можно подавать.
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