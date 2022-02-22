Горячие сэндвичи с тунцом для завтрака за 5 минут

Завтрак – самый важный прием пищи, так как именно от него зависит, насколько активными вы будете несколько часов. Специалисты рекомендуют есть утром сытную, полезную и вкусную еду, например, блины, сырники, оладьи, омлеты, сэндвичи, горячие бутерброды, вареники, каши.

Редакция FoodOboz выбрала для вас рецепт вкусных горячих сэндвичей с тунцом для завтрака, которые готовятся всего 5 минут. Рецепт блюда был опубликован в Telegram-канале "Быстрые рецепты".

Ингредиенты:

цельнозерновой хлеб – 4 кусочка

яйца – 2 шт.

помидор – 1 шт.

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консервированный тунец в собственном соку – 1 банка

лук – 20 г

листья салата – 50 г

твердый сыр – 20 г

горчица – 1/2 ч. л.

сметана – 1 ст. л.

соль – щепотка

Способ приготовления:

1. Отварите яйца, почистите и нарежьте кольцами.

2. Помидоры и лук также нарежьте кольцами.

3. Хлеб поджарьте до золотистости.

4. Помойте листя салата.

5. Смешайте сметану и горчицу.

6. На хлеб намажьте соус, сверху положите листья салата, сверху тунец, на него яйца, помидоры и лук.

7. Сверху положите еще один кусок хлеба, разрежьте пополам и можно подавать.

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