Горячий молочный пирог – это классический рецепт американской кухни. Выпечка получается вкусной, нежной и ароматной. А благодаря горячему молоку в основе еще и в меру влажной. Пирог очень доступній, простой и быстрый в приготовлении.

Фудблогер с ником Анна Филь (filanna.cooking) на своей странице в Instagram поделилась рецептом горячего молочного пирога, который всегда получается удачный.

Ингредиенты:

яйца – 2 шт

сахар – 125 г

соль

мука – 175 г

разрыхлитель – 1 ч. л.

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молоко – 120 г

сливочное масло – 35 г

ванильный сахар – 1 ч. л.

Способ приготовления:

1. Для приготовления теста к яйцам нужно добавить соль и сахар. Взбивать массу миксером 5-10 минут до образования пышной светлой массы.

2. Смешать муку и разрыхлитель. Постепенно добавить в яичную массу. Важно все осторожно перемешать лопаткой, чтобы масса не осела.

3. В сотейник налить молоко и добавить к нему масло. Поставить на плиту и как только масло растает, добавить ванильный сахар. Перемешать и довести до кипения, но не кипятить.

4. Горячее молоко сразу налить в тесто, все быстро и тщательно перемешать.

5. Готовое тесто сразу вылить в форму. Выпекать в предварительно разогретой духовке при температуре 175 градусов 35-40 минут. Готово!

Важно знать:

- В приготовлении теста важнее всего хорошо взбить яйца с сахаром.

- Готовое тесто не должно долго стоять при комнатной температуре. Его сразу нужно вылить в форму и выпекать.

– В процессе выпекания не нужно открывать духовку.

- После выпечки пирог не нужно сразу доставать из духовки, стоит только открыть дверцу и оставить выпечку внутри еще на 10 минут.

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