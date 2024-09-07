Крабовые палочки – это идеальное основание для приготовления элементарной и очень быстрой закуски. Продукт можно просто соединить с сыром и выложить все это на вафельный корж. Весь процесс занимает максимум 15 минут.

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Идея приготовления элементарной вафельной закуски с крабовыми палочками опубликована на странице фудблогера с ником mariiam foodblog в Instagram. Это очень вкусно и сытно.

Ингредиенты:

вафля

майонез

чеснок

плавленые сырки – 2 шт.

крабовые палочки

Способ приготовления:

1. Вафлю хорошо смазать майонезом.

2. Добавить натертый плавленый сыр, выдавить чеснок.

3. Крабовые палочки также натереть и выложить сверху.

4. Подождите 10 минут.

5. Завернуть в рулет.

6. Нарезать на порционные кусочки.

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