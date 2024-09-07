Видео дня
Готовится 15 минут: какую ленивую закуску сделать с крабовыми палочками
Крабовые палочки – это идеальное основание для приготовления элементарной и очень быстрой закуски. Продукт можно просто соединить с сыром и выложить все это на вафельный корж. Весь процесс занимает максимум 15 минут.
Идея приготовления элементарной вафельной закуски с крабовыми палочками опубликована на странице фудблогера с ником mariiam foodblog в Instagram. Это очень вкусно и сытно.
Ингредиенты:
- вафля
- майонез
- чеснок
- плавленые сырки – 2 шт.
- крабовые палочки
Способ приготовления:
1. Вафлю хорошо смазать майонезом.
2. Добавить натертый плавленый сыр, выдавить чеснок.
3. Крабовые палочки также натереть и выложить сверху.
4. Подождите 10 минут.
5. Завернуть в рулет.
6. Нарезать на порционные кусочки.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: