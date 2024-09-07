Готовится 15 минут: какую ленивую закуску сделать с крабовыми палочками

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Готовится 15 минут: какую ленивую закуску сделать с крабовыми палочками

Крабовые палочки – это идеальное основание для приготовления элементарной и очень быстрой закуски. Продукт можно просто соединить с сыром и выложить все это на вафельный корж. Весь процесс занимает максимум 15 минут.

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Идея приготовления элементарной вафельной закуски с крабовыми палочками опубликована на странице фудблогера с ником mariiam foodblog в Instagram. Это очень вкусно и сытно.

Готовится 15 минут: какую ленивую закуску сделать с крабовыми палочками

Ингредиенты:

  • вафля
  • майонез
  • чеснок
  • плавленые сырки – 2 шт.
  • крабовые палочки

Способ приготовления:

Готовится 15 минут: какую ленивую закуску сделать с крабовыми палочками

1. Вафлю хорошо смазать майонезом.

2. Добавить натертый плавленый сыр, выдавить чеснок.

Готовится 15 минут: какую ленивую закуску сделать с крабовыми палочками

3. Крабовые палочки также натереть и выложить сверху.

Готовится 15 минут: какую ленивую закуску сделать с крабовыми палочками

4. Подождите 10 минут.

Готовится 15 минут: какую ленивую закуску сделать с крабовыми палочками

5. Завернуть в рулет.

6. Нарезать на порционные кусочки.

Готовится 15 минут: какую ленивую закуску сделать с крабовыми палочками

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