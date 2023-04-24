Мясо и картофель – это отличная основа для вкусной и сытной запеканки. Но если добавить нежный сливочный соус – получится настоящий гратен. В блюде много сыра, трав и специй.

Идея приготовления картофельного гранена опубликована на странице фудблогера Тати Чудновой (chudnova.food) в Instagram. Особенно вкусно один слоем выложить лук – блюдо получится очень сочным.

Ингредиенты:

картофель – 500 г

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лук – 1 шт.

куриное филе – 200 г

сыр моцарелла – 180 г

Для соуса бешамель:

масло – 30 г

мука – 30 г

молоко – 300 мл

соль – по вкусу

мускатный орех – 1/2 ч.л.

прованские травы – 1/2 ч.л.

черный перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Нарезаем тонкими ломтиками картофель. Отвариваем ее в кипящей воде 5 минут.

2. Нарезаем лук полукольцами и куриное филе кубиками.

3. Сливаем воду из картофеля.

4. Для соуса в кастрюльке с толстым дном растапливаем масло, добавляем в него муку и перемешиваем до однородности.

5. Далее нагреваем 200 мл молока и понемногу добавляем его к маслу с мукой, перемешиваем, чтобы не было комочков. (На данный момент можно выключить огонь, чтобы масса не подгорела).

6. К 100 мл холодного молока добавляем специи и перемешиваем.

7. Вливаем молоко со специями в основную массу и перемешиваем на малом огне до загущения.

8. На дно формы для запекания выкладываем ложку соуса, картофель, снова соус, лук, куриное филе и покрываем оставшимся соусом.

9. Отправляем в духовку при 180° на 20 минут.

10. Достаем из духовки присыпаем натертым сыром и снова ставим в духовку до золотой корочки (на 10 минут).

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