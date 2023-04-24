Гратен из картофеля и курицы: вкуснее обычной запеканки

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
1,0 т.
Гратен из картофеля и курицы: вкуснее обычной запеканки

Мясо и картофель – это отличная основа для вкусной и сытной запеканки. Но если добавить нежный сливочный соус – получится настоящий гратен. В блюде много сыра, трав и специй.

Идея приготовления картофельного гранена опубликована на странице фудблогера Тати Чудновой (chudnova.food) в Instagram. Особенно вкусно один слоем выложить лук – блюдо получится очень сочным.

Гратен из картофеля и курицы: вкуснее обычной запеканки

Ингредиенты:

  • картофель – 500 г
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  • лук – 1 шт.
  • куриное филе – 200 г
  • сыр моцарелла – 180 г

Для соуса бешамель:

  • масло – 30 г
  • мука – 30 г
  • молоко – 300 мл
  • соль – по вкусу
  • мускатный орех – 1/2 ч.л.
  • прованские травы – 1/2 ч.л.
  • черный перец – по вкусу

Способ приготовления:

Гратен из картофеля и курицы: вкуснее обычной запеканки

1. Нарезаем тонкими ломтиками картофель. Отвариваем ее в кипящей воде 5 минут.

2. Нарезаем лук полукольцами и куриное филе кубиками.

3. Сливаем воду из картофеля.

Гратен из картофеля и курицы: вкуснее обычной запеканки

4. Для соуса в кастрюльке с толстым дном растапливаем масло, добавляем в него муку и перемешиваем до однородности.

Гратен из картофеля и курицы: вкуснее обычной запеканки

5. Далее нагреваем 200 мл молока и понемногу добавляем его к маслу с мукой, перемешиваем, чтобы не было комочков. (На данный момент можно выключить огонь, чтобы масса не подгорела).

Гратен из картофеля и курицы: вкуснее обычной запеканки

6. К 100 мл холодного молока добавляем специи и перемешиваем.

7. Вливаем молоко со специями в основную массу и перемешиваем на малом огне до загущения.

Гратен из картофеля и курицы: вкуснее обычной запеканки

8. На дно формы для запекания выкладываем ложку соуса, картофель, снова соус, лук, куриное филе и покрываем оставшимся соусом.

Гратен из картофеля и курицы: вкуснее обычной запеканки

9. Отправляем в духовку при 180° на 20 минут.

Гратен из картофеля и курицы: вкуснее обычной запеканки

10. Достаем из духовки присыпаем натертым сыром и снова ставим в духовку до золотой корочки (на 10 минут).

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