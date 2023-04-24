Гратен из картофеля и курицы: вкуснее обычной запеканки
Мясо и картофель – это отличная основа для вкусной и сытной запеканки. Но если добавить нежный сливочный соус – получится настоящий гратен. В блюде много сыра, трав и специй.
Идея приготовления картофельного гранена опубликована на странице фудблогера Тати Чудновой (chudnova.food) в Instagram. Особенно вкусно один слоем выложить лук – блюдо получится очень сочным.
Ингредиенты:
- картофель – 500 г
- лук – 1 шт.
- куриное филе – 200 г
- сыр моцарелла – 180 г
Для соуса бешамель:
- масло – 30 г
- мука – 30 г
- молоко – 300 мл
- соль – по вкусу
- мускатный орех – 1/2 ч.л.
- прованские травы – 1/2 ч.л.
- черный перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Нарезаем тонкими ломтиками картофель. Отвариваем ее в кипящей воде 5 минут.
2. Нарезаем лук полукольцами и куриное филе кубиками.
3. Сливаем воду из картофеля.
4. Для соуса в кастрюльке с толстым дном растапливаем масло, добавляем в него муку и перемешиваем до однородности.
5. Далее нагреваем 200 мл молока и понемногу добавляем его к маслу с мукой, перемешиваем, чтобы не было комочков. (На данный момент можно выключить огонь, чтобы масса не подгорела).
6. К 100 мл холодного молока добавляем специи и перемешиваем.
7. Вливаем молоко со специями в основную массу и перемешиваем на малом огне до загущения.
8. На дно формы для запекания выкладываем ложку соуса, картофель, снова соус, лук, куриное филе и покрываем оставшимся соусом.
9. Отправляем в духовку при 180° на 20 минут.
10. Достаем из духовки присыпаем натертым сыром и снова ставим в духовку до золотой корочки (на 10 минут).
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