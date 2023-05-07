Гречаники по-новому: что добавить в фарш, чтобы не были сухими
Гречаники – это бюджетное и вкусное блюдо из гречки, которое с виду напоминает котлеты. Традиционно их готовят с фаршем, грибами и даже с печенью. Гречаники можно запечь в духовке, пожарить на сковороде или на пару в мультиварке.
Фудблогер Галина Дума (reeixit) на своей странице в Instagram поделилась рецептом гречаников из гречки в духовке. Чтобы они не были сухими, в фарш можно добавить кабачок и приготовить блюдо в соусе.
Ингредиенты:
- гречка сырая – 150 г
- лук (большой) – 1 шт
- морковь (средняя) – 1 шт
- фарш – 600 г
- яйца – 1 шт
- кабачок – 1 шт
- чеснок – 2 зубчика
- специи: соль, перец, лавровый лист
Для заливки:
- томатный соус – 1 ст.
- вода – 500 мл
Способ приготовления:
1. Для начала нужно измельчить лук, морковь натереть на средней терке. Протушить овощи до мягкости.
2. Далее нужно натереть кабачок на мелкой терке. Смешать его с сырой гречкой, фаршем, тушеными овощами, яйцом и специями. Тщательно перемешать фарш.
3. Из полученной массы сформировать шарики.
4. Полученные шарики обвалять в муке и пожарить на среднем огне с обеих сторон по 1 минуте.
5. Жареные гречаники выложить форму для запекания. Порезать и выложить чеснок, а также лавровые листья.
6. Для соуса смешать томатный соус и воду. Вылить его в форму так, чтобы он покрывал гречаники.
7. Накрыть форму крышкой или фольгой. Запекать при температуре 160 градусов 45 минут.
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