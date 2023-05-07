Гречаники – это бюджетное и вкусное блюдо из гречки, которое с виду напоминает котлеты. Традиционно их готовят с фаршем, грибами и даже с печенью. Гречаники можно запечь в духовке, пожарить на сковороде или на пару в мультиварке.

Фудблогер Галина Дума (reeixit) на своей странице в Instagram поделилась рецептом гречаников из гречки в духовке. Чтобы они не были сухими, в фарш можно добавить кабачок и приготовить блюдо в соусе.

Ингредиенты:

гречка сырая – 150 г

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лук (большой) – 1 шт

морковь (средняя) – 1 шт

фарш – 600 г

яйца – 1 шт

кабачок – 1 шт

чеснок – 2 зубчика

специи: соль, перец, лавровый лист

Для заливки:

томатный соус – 1 ст.

вода – 500 мл

Способ приготовления:

1. Для начала нужно измельчить лук, морковь натереть на средней терке. Протушить овощи до мягкости.

2. Далее нужно натереть кабачок на мелкой терке. Смешать его с сырой гречкой, фаршем, тушеными овощами, яйцом и специями. Тщательно перемешать фарш.

3. Из полученной массы сформировать шарики.

4. Полученные шарики обвалять в муке и пожарить на среднем огне с обеих сторон по 1 минуте.

5. Жареные гречаники выложить форму для запекания. Порезать и выложить чеснок, а также лавровые листья.

6. Для соуса смешать томатный соус и воду. Вылить его в форму так, чтобы он покрывал гречаники.

7. Накрыть форму крышкой или фольгой. Запекать при температуре 160 градусов 45 минут.

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