Греческая мусака с хрустящей корочкой: секреты приготовления

Мусака – традиционное блюдо греческой кухни и одна из разновидностей овощной запеканки с мясом. Еще раньше она получила широкое распространение в средиземноморских странах, но теперь ее готовят практически во всем мире. Учитывая это, появилось множество рецептов и вариаций приготовления мусаки. И стоит согласиться, что все они являются чрезвычайно вкусными. Впрочем, многим хозяйкам часто не удается достичь идеальной хрустящей корочки и они не понимают в чем проблема.

Редакция FoodOboz поделится некоторыми хитростями и рецептом идеальной мусаки.

Секреты мусаки

Качественные овощи. И, казалось бы, ничего удивительного, но большинство хозяек часто пренебрегают этим правилом, выбирая баклажаны или помидоры далеко не первой свежести. НЕТ – помидорам, которые не имеют вкуса и перезрелым баклажанам.

Фарш. Лучше выбирать фарш баранины, или отдать предпочтение мясной мякоти. Она достаточно жирная, что придаст блюду еще более насыщенного и сочного привкуса.

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Бешамель и твердый сыр. Считается, что мусака – это отдельные ингредиенты до тех пор, пока их не соединить соусом бешамель. Известные шеф-повара часто предлагают до готового соуса добавить одно яйцо, что поможет еще лучше скрепить ингредиенты. А если в самом конце посыпать мусаку тертым сыром – можно получить хрустящую корочку, которую все так пытаются получить.

Дать остыть. Именно это спасет вашу мусаку от нежелательного разваливания и поможет порезать блюдо правильными квадратными кусками.

Традиционная мусака

Ингредиенты:

Баклажаны – 800 г

Мясо – 800 г

Помидоры – 3 шт

Лук – 1 шт

Масло – для обжаривания

Перец, соль – по вкусу

Для соуса бешамель :

Молоко – 800 мл

Мука – 80 г

Сливочное масло – 80 г

Перец, соль – по вкусу

Способ приготовления:

Баклажаны порезать кружочками и обжарить на сковороде, чтобы они стали мягкими и приобрели золотую корочку. Мясо тонко порезать или измельчить с помощью мясорубки. Лук порезать полукольцами. Помидоры опустить в кипящую воду буквально на несколько секунд. Сделать в них разрезы. Очистить от кожуры. На сковороде разогреть сливочное масло. Обжарить сначала лук, потом фарш, далее – томаты. Приготовить соус. На сковороде разогреть сливочное масло, добавить муку и помешивать примерно 1 минуту. Вылить половину молока и довести массу до однородности. Долить остальное молоко, посолить, поперчить и томить соус приблизительно 5 минут. В форму для выпекания выложить сначала баклажаны, затем фарш с помидорами, затем залить соусом. Выпекать при температуре 180 градусов около 30 минут.

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