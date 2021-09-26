Греческая мусака с хрустящей корочкой: секреты приготовления
Мусака – традиционное блюдо греческой кухни и одна из разновидностей овощной запеканки с мясом. Еще раньше она получила широкое распространение в средиземноморских странах, но теперь ее готовят практически во всем мире. Учитывая это, появилось множество рецептов и вариаций приготовления мусаки. И стоит согласиться, что все они являются чрезвычайно вкусными. Впрочем, многим хозяйкам часто не удается достичь идеальной хрустящей корочки и они не понимают в чем проблема.
Редакция FoodOboz поделится некоторыми хитростями и рецептом идеальной мусаки.
Секреты мусаки
Качественные овощи. И, казалось бы, ничего удивительного, но большинство хозяек часто пренебрегают этим правилом, выбирая баклажаны или помидоры далеко не первой свежести. НЕТ – помидорам, которые не имеют вкуса и перезрелым баклажанам.
Фарш. Лучше выбирать фарш баранины, или отдать предпочтение мясной мякоти. Она достаточно жирная, что придаст блюду еще более насыщенного и сочного привкуса.
Бешамель и твердый сыр. Считается, что мусака – это отдельные ингредиенты до тех пор, пока их не соединить соусом бешамель. Известные шеф-повара часто предлагают до готового соуса добавить одно яйцо, что поможет еще лучше скрепить ингредиенты. А если в самом конце посыпать мусаку тертым сыром – можно получить хрустящую корочку, которую все так пытаются получить.
Дать остыть. Именно это спасет вашу мусаку от нежелательного разваливания и поможет порезать блюдо правильными квадратными кусками.
Традиционная мусака
Ингредиенты:
Баклажаны – 800 г
Мясо – 800 г
Помидоры – 3 шт
Лук – 1 шт
Масло – для обжаривания
Перец, соль – по вкусу
Для соуса бешамель :
Молоко – 800 мл
Мука – 80 г
Сливочное масло – 80 г
Перец, соль – по вкусу
Способ приготовления:
Баклажаны порезать кружочками и обжарить на сковороде, чтобы они стали мягкими и приобрели золотую корочку.
Мясо тонко порезать или измельчить с помощью мясорубки.
Лук порезать полукольцами.
Помидоры опустить в кипящую воду буквально на несколько секунд. Сделать в них разрезы. Очистить от кожуры.
На сковороде разогреть сливочное масло. Обжарить сначала лук, потом фарш, далее – томаты.
Приготовить соус. На сковороде разогреть сливочное масло, добавить муку и помешивать примерно 1 минуту. Вылить половину молока и довести массу до однородности. Долить остальное молоко, посолить, поперчить и томить соус приблизительно 5 минут.
В форму для выпекания выложить сначала баклажаны, затем фарш с помидорами, затем залить соусом.
Выпекать при температуре 180 градусов около 30 минут.
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