Греческая запеканка 'Пастицио' из макаронов и фарша: как приготовить в домашних условиях

"Пастицио" – классика греческой кухни. Но, не смотря на изысканное красивое название, технология приготовления достаточно простая. В основе запеканки обычные макароны и фарш, а дополняет все это пикантный соус бешамель. Это эффектный вариант для сытного обеда или ужина, если времени мало, и нужно быстро накормить родных.

Идея опубликована на странице food_by_irini в Instagram.

Ингредиенты:

толстые спагетти для "Пастицио" – 500 г

Ингредиенты для фарша:

говяжий фарш – 800 г

оливковое масло – 1/3 стакана

лук – 1-2 шт

чеснок – 2 мелконарезанных зубчика

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измельченные помидоры, томатный сок или свежие нарезанные помидоры – 400 г

сухое вино – 1/3 стакана

сахар – 1 ч.л

корица – 1 – – палочка

лавровые листья – 1 шт

специи со вкусом: красная паприка, орегано, куркума, красный горький перец.

Ингредиенты для крема (бешамель):

сливочное масло – 2 ст.л

молоко – 1\2 литра

мука или крахмал – 3 ст.л

любой творог твердого сорта – 200 г

яйца – 2 шт

корица

мускатный орех

соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Отварить макароны до полной готовности, процедить, откинуть на дуршлаг.

2. На сковороде обжарить фарш, положить мелконарезанный чеснок и лук, все хорошо перемешать.

3. Через 5-7 минут добавить вино, соль, перец, палочку корицы, орегано, лавровый лист и специи. Как только вино испарится , влить томатный сок. Готовить, пока масса чуть-чуть не загустеет.

4. Для приготовления крема бешамель в кастрюльке с антипригарным покрытием соединить все остальные ингредиенты. Помешиваем в течение 2-3 минут.

5. Влить молоко, продолжая постоянно мешать.

6. Посолить, поперчить и снова мешать. Когда консистенция будет похожа на крем, убавить огонь. В конце добавить яйца.

7. На глубокий противень, смазанный маслом, выложить половину макаронов, фарш. Затем вторую часть оставшихся макарон и сверху залитҗ кремом бешамель. По желанию присыпать тертым сыром.

8. Поставить в горячую духовку (180–200 градусов) на 30–40 минут.

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