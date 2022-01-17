Греческая запеканка "Пастицио" из макаронов и фарша: как приготовить в домашних условиях
"Пастицио" – классика греческой кухни. Но, не смотря на изысканное красивое название, технология приготовления достаточно простая. В основе запеканки обычные макароны и фарш, а дополняет все это пикантный соус бешамель. Это эффектный вариант для сытного обеда или ужина, если времени мало, и нужно быстро накормить родных.
Идея опубликована на странице food_by_irini в Instagram.
Ингредиенты:
толстые спагетти для "Пастицио" – 500 г
Ингредиенты для фарша:
говяжий фарш – 800 г
оливковое масло – 1/3 стакана
лук – 1-2 шт
чеснок – 2 мелконарезанных зубчика
измельченные помидоры, томатный сок или свежие нарезанные помидоры – 400 г
сухое вино – 1/3 стакана
сахар – 1 ч.л
корица – 1 – – палочка
лавровые листья – 1 шт
специи со вкусом: красная паприка, орегано, куркума, красный горький перец.
Ингредиенты для крема (бешамель):
сливочное масло – 2 ст.л
молоко – 1\2 литра
мука или крахмал – 3 ст.л
любой творог твердого сорта – 200 г
яйца – 2 шт
корица
мускатный орех
соль, перец по вкусу
Способ приготовления:
1. Отварить макароны до полной готовности, процедить, откинуть на дуршлаг.
2. На сковороде обжарить фарш, положить мелконарезанный чеснок и лук, все хорошо перемешать.
3. Через 5-7 минут добавить вино, соль, перец, палочку корицы, орегано, лавровый лист и специи. Как только вино испарится , влить томатный сок. Готовить, пока масса чуть-чуть не загустеет.
4. Для приготовления крема бешамель в кастрюльке с антипригарным покрытием соединить все остальные ингредиенты. Помешиваем в течение 2-3 минут.
5. Влить молоко, продолжая постоянно мешать.
6. Посолить, поперчить и снова мешать. Когда консистенция будет похожа на крем, убавить огонь. В конце добавить яйца.
7. На глубокий противень, смазанный маслом, выложить половину макаронов, фарш. Затем вторую часть оставшихся макарон и сверху залитҗ кремом бешамель. По желанию присыпать тертым сыром.
8. Поставить в горячую духовку (180–200 градусов) на 30–40 минут.
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