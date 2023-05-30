Греческий пирог с кабачками в духовке: как приготовить сезонную выпечку
Кабачки можно не только жарить, тушить или мариновать, но и вкусно запекать в духовке в виде пирога. Это отличный вариант оригинальной выпечки в теплое время года. Ведь она получается довольно легкая, диетическая и одновременно сытная.
Фудблогер Оксана Дорош (oksana_dorosh_rezeptu) на своей странице в Instagram поделилась рецептом греческого пирога из кабачков, сыром и зеленью.
Ингредиенты:
- кабачки – 400-500 г
- твердый сыр – 100 г
- яйца – 3 шт
- мука – 140 г
- лук – 1 шт
- масло растительное – 50 мл
- соль – 1 ч. л.
- разрыхлитель – 1 ч. л.
- зелень
Способ приготовления:
1. Сначала нужно подготовить некоторые ингредиенты, а именно: кабачки и лук натереть на большой терке, сыр – на мелкой.
2. Отдельно смешать муку, соль, разрыхлитель и специи.
3. Также раздельно взбить яйца до пышной пены. Это занимает примерно 1 минуту. Затем добавить масло и взбивать еще 30 секунд.
4. Смешать яичную массу с овощами и сыром, добавить сухие ингредиенты и тщательно перемешать до однородности.
5. Получившуюся массу выложить в смазанную маслом форму. Запекать при температуре 180 градусов 35-40 минут.
6. Готовый пирог охладить в форме, после чего его можно резать. Готово!
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