Кабачки можно не только жарить, тушить или мариновать, но и вкусно запекать в духовке в виде пирога. Это отличный вариант оригинальной выпечки в теплое время года. Ведь она получается довольно легкая, диетическая и одновременно сытная.

Фудблогер Оксана Дорош (oksana_dorosh_rezeptu) на своей странице в Instagram поделилась рецептом греческого пирога из кабачков, сыром и зеленью.

Ингредиенты:

кабачки – 400-500 г

твердый сыр – 100 г

яйца – 3 шт

мука – 140 г

лук – 1 шт

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масло растительное – 50 мл

соль – 1 ч. л.

разрыхлитель – 1 ч. л.

зелень

Способ приготовления:

1. Сначала нужно подготовить некоторые ингредиенты, а именно: кабачки и лук натереть на большой терке, сыр – на мелкой.

2. Отдельно смешать муку, соль, разрыхлитель и специи.

3. Также раздельно взбить яйца до пышной пены. Это занимает примерно 1 минуту. Затем добавить масло и взбивать еще 30 секунд.

4. Смешать яичную массу с овощами и сыром, добавить сухие ингредиенты и тщательно перемешать до однородности.

5. Получившуюся массу выложить в смазанную маслом форму. Запекать при температуре 180 градусов 35-40 минут.

6. Готовый пирог охладить в форме, после чего его можно резать. Готово!

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