Греческий салат по-новому: чем заменить привычные продукты и придать блюду невероятный вкус

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт греческого салата

Овощной салат – главное блюдо весны. Ведь именно весной появляются молодые, свежие и полезные овощи, зелень, которые можно есть в сыром виде, а также готовить из них самые вкусные, полезные и бюджетные салаты. Одним из таких салатов является греческий, который можно приготовить совершенно по новому, заменив привычные продукты.

Полезный овощной салат

Нутрициолог Алена Поддубная поделилась в Instagram рецептом вкусного, диетического греческого салата, который будет очень вкусным, с ярким вкусом.

Рецепт салата
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Ингредиенты:

  • листья латука, шпинат, руккола – 200 г

Листья салата

  • сладкая груша – 1 шт.

  • мягкий сыр (моцарела, горзонзола, бри) – 50 г

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Сыр для салата

  • пряное оливковое масло – 1 ч. л.

Оливковое масло

  • винный уксус – 1 ч. л.

  • орехи – горсть

Смесь орехов

  • авокадо – 1/4 шт.

Способ приготовления:

1. Помойте листя салат и обсушите.

Листья салата можно брать любые

2. Грушу нарежьте слайсами и поджарьте.

Груша и сыр

3. Порежьте сыр или просто раскрошите.

Греческий салат

4. Измельчите орехи.

5. Порежьте большим кубиком авокадо.

Добавьте в салат авокадо

6. Смешайте винный уксус и оливковое масло.

Вкусный салат

7. Выложите на тарелку листья салата, грушу, сыр, полейте вкусной заправкой и посыпьте орехами.

Готовый греческий салат

Салат будет очень вкусным, сытным и ароматным!

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