Овощной салат – главное блюдо весны. Ведь именно весной появляются молодые, свежие и полезные овощи, зелень, которые можно есть в сыром виде, а также готовить из них самые вкусные, полезные и бюджетные салаты. Одним из таких салатов является греческий, который можно приготовить совершенно по новому, заменив привычные продукты.

Нутрициолог Алена Поддубная поделилась в Instagram рецептом вкусного, диетического греческого салата, который будет очень вкусным, с ярким вкусом.

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Ингредиенты:

листья латука, шпинат, руккола – 200 г

сладкая груша – 1 шт.

мягкий сыр (моцарела, горзонзола, бри) – 50 г ​​​​​​​

пряное оливковое масло – 1 ч. л.

винный уксус – 1 ч. л.

орехи – горсть

авокадо – 1/4 шт.

Способ приготовления:

1. Помойте листя салат и обсушите.

2. Грушу нарежьте слайсами и поджарьте.

3. Порежьте сыр или просто раскрошите.

4. Измельчите орехи.

5. Порежьте большим кубиком авокадо.

6. Смешайте винный уксус и оливковое масло.

7. Выложите на тарелку листья салата, грушу, сыр, полейте вкусной заправкой и посыпьте орехами.

Салат будет очень вкусным, сытным и ароматным!

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