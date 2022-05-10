Греческий салат по-новому: чем заменить привычные продукты и придать блюду невероятный вкус
Овощной салат – главное блюдо весны. Ведь именно весной появляются молодые, свежие и полезные овощи, зелень, которые можно есть в сыром виде, а также готовить из них самые вкусные, полезные и бюджетные салаты. Одним из таких салатов является греческий, который можно приготовить совершенно по новому, заменив привычные продукты.
Нутрициолог Алена Поддубная поделилась в Instagram рецептом вкусного, диетического греческого салата, который будет очень вкусным, с ярким вкусом.
Ингредиенты:
листья латука, шпинат, руккола – 200 г
сладкая груша – 1 шт.
мягкий сыр (моцарела, горзонзола, бри) – 50 г
пряное оливковое масло – 1 ч. л.
винный уксус – 1 ч. л.
орехи – горсть
авокадо – 1/4 шт.
Способ приготовления:
1. Помойте листя салат и обсушите.
2. Грушу нарежьте слайсами и поджарьте.
3. Порежьте сыр или просто раскрошите.
4. Измельчите орехи.
5. Порежьте большим кубиком авокадо.
6. Смешайте винный уксус и оливковое масло.
7. Выложите на тарелку листья салата, грушу, сыр, полейте вкусной заправкой и посыпьте орехами.
Салат будет очень вкусным, сытным и ароматным!
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