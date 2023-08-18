Гречневый плов с куриным мясом на сковороде: делимся рецептом оригинального и полезного блюда

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
1,0 т.
Рецепт гречневого плова

Гречка – очень ценный и полезный продукт, который можно использовать для приготовления супов, вкусной каши, а также гречаников. 

Вкусная гречка с морковью и мясом

Кулинар Тамара поделилась в Instаgram рецептом гречневого плова с куриными бедрами, овощами и кетчупом. 

Рецепт блюда
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Ингредиенты:

  • Куриные бедра – 6 шт. 
  • Чеснок – 4-5 зуб. 
  • Лук – 2 шт. 
  • Специи к мясу-шашлыку, паприка, перец, прованские травы 
  • Соль – щепотка 
  • Помидоры – 2 шт. 
  • Кетчуп – 2 ст. л. 
  • Гречка – 2 стакана
  • Вода горячая – 4 стакана
  • Зелень, чеснок

Способ приготовления:

1. Мясо обжарьте на сковороде до золотистой корочки.

Жареное куриное мясо

2. Добавьте нарезанный чеснок, перемешайте и добавьте лук. Всыпьте все специи и соль, перемешайте и жарьте до готовности лука.

Мясо с луком

3. Помидоры очистите от кожуры, мелко нарежьте и добавьте к мясу, туда же добавьте кетчуп и тушите 10 минут.

Помидоры для блюда

4. В конце всыпьте промытую гречку, залейте водой, накройте крышкой, убавьте огонь и готовьте 25 минут. 

Готовый плов с куриным мясом

При подаче добавьте измельченный чеснок и зелень. 

Гречка с овощами и куриными голенями

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