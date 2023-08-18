Гречневый плов с куриным мясом на сковороде: делимся рецептом оригинального и полезного блюда
Гречка – очень ценный и полезный продукт, который можно использовать для приготовления супов, вкусной каши, а также гречаников.
Кулинар Тамара поделилась в Instаgram рецептом гречневого плова с куриными бедрами, овощами и кетчупом.
Ингредиенты:
- Куриные бедра – 6 шт.
- Чеснок – 4-5 зуб.
- Лук – 2 шт.
- Специи к мясу-шашлыку, паприка, перец, прованские травы
- Соль – щепотка
- Помидоры – 2 шт.
- Кетчуп – 2 ст. л.
- Гречка – 2 стакана
- Вода горячая – 4 стакана
- Зелень, чеснок
Способ приготовления:
1. Мясо обжарьте на сковороде до золотистой корочки.
2. Добавьте нарезанный чеснок, перемешайте и добавьте лук. Всыпьте все специи и соль, перемешайте и жарьте до готовности лука.
3. Помидоры очистите от кожуры, мелко нарежьте и добавьте к мясу, туда же добавьте кетчуп и тушите 10 минут.
4. В конце всыпьте промытую гречку, залейте водой, накройте крышкой, убавьте огонь и готовьте 25 минут.
При подаче добавьте измельченный чеснок и зелень.
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