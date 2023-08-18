Гречка – очень ценный и полезный продукт, который можно использовать для приготовления супов, вкусной каши, а также гречаников.

Кулинар Тамара поделилась в Instаgram рецептом гречневого плова с куриными бедрами, овощами и кетчупом.

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Ингредиенты:

Куриные бедра – 6 шт.

Чеснок – 4-5 зуб.

Лук – 2 шт.

Специи к мясу-шашлыку, паприка, перец, прованские травы

Соль – щепотка

Помидоры – 2 шт.

Кетчуп – 2 ст. л.

Гречка – 2 стакана

Вода горячая – 4 стакана

Зелень, чеснок

Способ приготовления:

1. Мясо обжарьте на сковороде до золотистой корочки.

2. Добавьте нарезанный чеснок, перемешайте и добавьте лук. Всыпьте все специи и соль, перемешайте и жарьте до готовности лука.

3. Помидоры очистите от кожуры, мелко нарежьте и добавьте к мясу, туда же добавьте кетчуп и тушите 10 минут.

4. В конце всыпьте промытую гречку, залейте водой, накройте крышкой, убавьте огонь и готовьте 25 минут.

При подаче добавьте измельченный чеснок и зелень.

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