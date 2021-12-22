Грейпфрут: кому нельзя есть, польза и вред. Эксклюзив

С наступлением зимы полки магазина все больше пополняются цитрусовыми, в том числе и грейпфрутом. Большинство знает этот фрукт, как тот, который помогает похудеть. Но на этом полезные свойства цитрусового не заканчиваются.

В эксклюзивном комментарии для OBOZREVATEL основательница крупнейшей украиноязычной группы в Facebook о прикорме, эксперт по детскому питанию Виктория Стельмах рассказала о пользе и вреде грейпфрута.

Следовательно, эксперт выделяет следующие полезные свойства цитрусового:

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Низкокалорийный.

Источник витаминов А и С.

Обладает низким гликемическим индексом, тем самым обеспечивает организм питательными веществами.

Улучшает кровяное давление, способствует здоровью сердца и снижает риск ишемического инсульта у женщин.

Можно с уверенностью сказать, что цитрусовые являются очень важной частью рациона как взрослого, так и ребенка. Впрочем, грейпфрут имеет один важный нюанс – сок цитрусового может взаимодействовать с некоторыми лекарствами, которые врачи используют для лечения артрита. Поэтому люди, проходящие лечение, должны проконсультироваться с врачом, прежде чем включить его в свой рацион.

Топ-5 советов по выбору грейпфрута

1. Чем глубже цвет, тем насыщеннее вкус.

2. Идеальная форма. При выборе цитрусового важно хорошо осмотреть место, где была ножка и хвостик грейпфрута. То же самое сделать и с противоположной стороны. Равномерная овальная форма свидетельствует о том, что цитрусовый является спелым.

3. Кожица. Кожа у спелого грейпфрута имеет много маленьких ямочек, но при этом на ощупь очень гладкая. Эти ямочки являются признаком спелости.

4. Размер и вес. Важно выбирать только тот цитрус, который большой и тяжелый.

5. Прикосновение. Если при нажатии, кожура грейпфрута вернется в то положение, в котором была до этого, то это тоже является признаком спелости.

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