Грейпфрут: кому нельзя есть, польза и вред. Эксклюзив
С наступлением зимы полки магазина все больше пополняются цитрусовыми, в том числе и грейпфрутом. Большинство знает этот фрукт, как тот, который помогает похудеть. Но на этом полезные свойства цитрусового не заканчиваются.
В эксклюзивном комментарии для OBOZREVATEL основательница крупнейшей украиноязычной группы в Facebook о прикорме, эксперт по детскому питанию Виктория Стельмах рассказала о пользе и вреде грейпфрута.
Следовательно, эксперт выделяет следующие полезные свойства цитрусового:
Низкокалорийный.
Источник витаминов А и С.
Обладает низким гликемическим индексом, тем самым обеспечивает организм питательными веществами.
Улучшает кровяное давление, способствует здоровью сердца и снижает риск ишемического инсульта у женщин.
Можно с уверенностью сказать, что цитрусовые являются очень важной частью рациона как взрослого, так и ребенка. Впрочем, грейпфрут имеет один важный нюанс – сок цитрусового может взаимодействовать с некоторыми лекарствами, которые врачи используют для лечения артрита. Поэтому люди, проходящие лечение, должны проконсультироваться с врачом, прежде чем включить его в свой рацион.
Топ-5 советов по выбору грейпфрута
1. Чем глубже цвет, тем насыщеннее вкус.
2. Идеальная форма. При выборе цитрусового важно хорошо осмотреть место, где была ножка и хвостик грейпфрута. То же самое сделать и с противоположной стороны. Равномерная овальная форма свидетельствует о том, что цитрусовый является спелым.
3. Кожица. Кожа у спелого грейпфрута имеет много маленьких ямочек, но при этом на ощупь очень гладкая. Эти ямочки являются признаком спелости.
4. Размер и вес. Важно выбирать только тот цитрус, который большой и тяжелый.
5. Прикосновение. Если при нажатии, кожура грейпфрута вернется в то положение, в котором была до этого, то это тоже является признаком спелости.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с:
Как выбрать качественные мандарины
Как жареное мясо и молоко влияют на организм человека