Грибная панна-котта и сливовое чатни – удивительные осенние блюда

Все знают, что осень богата на свои дары и с уверенностью можно сказать, что еда и блюда в осенний период являются самыми разнообразными. На полках лежит еще достаточно сезонных фруктов и овощей, а дома, казалось бы, приготовили уже все возможные тыквенные каши, кабачковые оладьи и баклажанную икру. Но что делать, когда хочется чего-то более необычного?

Редакциия FoodOboz поделится подборкой вкусных осенних блюд из сезонных фруктов и овощей.

Морковный мисо-суп

Ингредиенты:

Морковь – 500 г

Лук – 1 шт

Чеснок – 2 зубчика

Имбирь – 10 г

Перец чили – 1 шт

Кокосовое масло – 2 ст. л

Овощной бульон – 750 мл

Паста мисо – 2,5 ст. л

Лайм – 1 шт

Способ приготовления:

Морковь почистить и порезать кубиками. Порезать лук, чеснок, имбирь и перец чили. В кастрюле нагреть кокосовое масло. Обжарить овощи с имбирем на среднем огне. Добавить к овощам порезанную морковь и слегка обжарить. Влить овощной бульон и довести до кипения. Уменьшить огонь и тушить все 20 минут под крышкой. Снять с огня и измельчить всю массу с помощью блендера. Вернуть все на огонь, добавить лаймовый сок и мисо-пасту. Варить 2 минуты. При подаче добавить ложку кокосового масла.

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Соус из слив – сливовое чатни

Ингредиенты:

Сливы – 300 г

Лук – 1 шт

Чеснок – 1 зубчик

Петрушка – 1 пучок

Коричневый сахар – 3 ст. л

Бальзамический уксус – 2 ст. л

Растительное масло – 2 ст. л

Бутон гвоздики – 3 шт

Душистый перец – 3 горошины

Черный перец горошек – 0,5 ч. Л

Корица, соль – по вкусу

Способ приготовления:

Почистить лук и порезать небольшими ломтиками. Сливы разделить на половину и удалить из них косточки. Разогреть сковороду, налить масло, обжарить лук и чеснок. Специи смешать и отправить на сковородку. Убрать со сковородки чеснок. Добавить сливы, сахар и соль. Тушить 10 минут. Добавить петрушку и уксус. Варить еще около 7 минут.

Грибная панна-котта

Ингредиенты:

Грибы – 500 г

Сливки – 500 г

Пармезан – 75 г

Сливочное масло – 20 г

Желатин – 2 п

Мускатный орех – 2 ч. л

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Замочить желатин в холодной воде до полного набухания. Половину пармезана порезать в виде стружки, поместить в контейнер и убрать в холодильник. Остальную часть пармезана натереть на терке. Грибы помыть и почистить. Обжарить на сливочном масле 10 минут. Затем вылить сливки и тушить еще 10 минут. Отправить желатин на сковороду, подождать пока он полностью растает и снять сковороду с огня. Добавить натертый пармезан, соль, мускатный орех. Разлить массу в формочки и убрать в холодильник на 6 часов. Подавать со стружками пармезана.

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