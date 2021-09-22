Грибная панна-котта и сливовое чатни – удивительные осенние блюда

Татьяна Козюк
Татьяна Козюк
FoodOboz
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Грибная панна-котта и сливовое чатни – удивительные осенние блюда

Все знают, что осень богата на свои дары и с уверенностью можно сказать, что еда и блюда в осенний период являются самыми разнообразными. На полках лежит еще достаточно сезонных фруктов и овощей, а дома, казалось бы, приготовили уже все возможные тыквенные каши, кабачковые оладьи и баклажанную икру. Но что делать, когда хочется чего-то более необычного?

Редакциия FoodOboz поделится подборкой вкусных осенних блюд из сезонных фруктов и овощей.

Морковный мисо-суп

Ингредиенты:

  • Морковь – 500 г

  • Лук – 1 шт

  • Чеснок – 2 зубчика

  • Имбирь – 10 г

  • Перец чили – 1 шт

  • Кокосовое масло – 2 ст. л

  • Овощной бульон – 750 мл

  • Паста мисо – 2,5 ст. л

  • Лайм – 1 шт

Способ приготовления:

  1. Морковь почистить и порезать кубиками. Порезать лук, чеснок, имбирь и перец чили. В кастрюле нагреть кокосовое масло. Обжарить овощи с имбирем на среднем огне.

  2. Добавить к овощам порезанную морковь и слегка обжарить. Влить овощной бульон и довести до кипения. Уменьшить огонь и тушить все 20 минут под крышкой.

  3. Снять с огня и измельчить всю массу с помощью блендера.

  4. Вернуть все на огонь, добавить лаймовый сок и мисо-пасту. Варить 2 минуты.

  5. При подаче добавить ложку кокосового масла.

Морковный мисо-суп
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Соус из слив – сливовое чатни

Ингредиенты:

  • Сливы – 300 г

  • Лук – 1 шт

  • Чеснок – 1 зубчик

  • Петрушка – 1 пучок

  • Коричневый сахар – 3 ст. л

  • Бальзамический уксус – 2 ст. л

  • Растительное масло – 2 ст. л

  • Бутон гвоздики – 3 шт

  • Душистый перец – 3 горошины

  • Черный перец горошек – 0,5 ч. Л

  • Корица, соль – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Почистить лук и порезать небольшими ломтиками. Сливы разделить на половину и удалить из них косточки.

  2. Разогреть сковороду, налить масло, обжарить лук и чеснок.

  3. Специи смешать и отправить на сковородку.

  4. Убрать со сковородки чеснок. Добавить сливы, сахар и соль. Тушить 10 минут.

  5. Добавить петрушку и уксус. Варить еще около 7 минут.

Сливовый соус

Грибная панна-котта

Ингредиенты:

  • Грибы – 500 г

  • Сливки – 500 г

  • Пармезан – 75 г

  • Сливочное масло – 20 г

  • Желатин – 2 п

  • Мускатный орех – 2 ч. л

  • Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Замочить желатин в холодной воде до полного набухания. Половину пармезана порезать в виде стружки, поместить в контейнер и убрать в холодильник. Остальную часть пармезана натереть на терке.

  2. Грибы помыть и почистить. Обжарить на сливочном масле 10 минут. Затем вылить сливки и тушить еще 10 минут.

  3. Отправить желатин на сковороду, подождать пока он полностью растает и снять сковороду с огня. Добавить натертый пармезан, соль, мускатный орех.

  4. Разлить массу в формочки и убрать в холодильник на 6 часов.

  5. Подавать со стружками пармезана.

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