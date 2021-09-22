Грибная панна-котта и сливовое чатни – удивительные осенние блюда
Все знают, что осень богата на свои дары и с уверенностью можно сказать, что еда и блюда в осенний период являются самыми разнообразными. На полках лежит еще достаточно сезонных фруктов и овощей, а дома, казалось бы, приготовили уже все возможные тыквенные каши, кабачковые оладьи и баклажанную икру. Но что делать, когда хочется чего-то более необычного?
Редакциия FoodOboz поделится подборкой вкусных осенних блюд из сезонных фруктов и овощей.
Морковный мисо-суп
Ингредиенты:
Морковь – 500 г
Лук – 1 шт
Чеснок – 2 зубчика
Имбирь – 10 г
Перец чили – 1 шт
Кокосовое масло – 2 ст. л
Овощной бульон – 750 мл
Паста мисо – 2,5 ст. л
Лайм – 1 шт
Способ приготовления:
Морковь почистить и порезать кубиками. Порезать лук, чеснок, имбирь и перец чили. В кастрюле нагреть кокосовое масло. Обжарить овощи с имбирем на среднем огне.
Добавить к овощам порезанную морковь и слегка обжарить. Влить овощной бульон и довести до кипения. Уменьшить огонь и тушить все 20 минут под крышкой.
Снять с огня и измельчить всю массу с помощью блендера.
Вернуть все на огонь, добавить лаймовый сок и мисо-пасту. Варить 2 минуты.
При подаче добавить ложку кокосового масла.
Соус из слив – сливовое чатни
Ингредиенты:
Сливы – 300 г
Лук – 1 шт
Чеснок – 1 зубчик
Петрушка – 1 пучок
Коричневый сахар – 3 ст. л
Бальзамический уксус – 2 ст. л
Растительное масло – 2 ст. л
Бутон гвоздики – 3 шт
Душистый перец – 3 горошины
Черный перец горошек – 0,5 ч. Л
Корица, соль – по вкусу
Способ приготовления:
Почистить лук и порезать небольшими ломтиками. Сливы разделить на половину и удалить из них косточки.
Разогреть сковороду, налить масло, обжарить лук и чеснок.
Специи смешать и отправить на сковородку.
Убрать со сковородки чеснок. Добавить сливы, сахар и соль. Тушить 10 минут.
Добавить петрушку и уксус. Варить еще около 7 минут.
Грибная панна-котта
Ингредиенты:
Грибы – 500 г
Сливки – 500 г
Пармезан – 75 г
Сливочное масло – 20 г
Желатин – 2 п
Мускатный орех – 2 ч. л
Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
Замочить желатин в холодной воде до полного набухания. Половину пармезана порезать в виде стружки, поместить в контейнер и убрать в холодильник. Остальную часть пармезана натереть на терке.
Грибы помыть и почистить. Обжарить на сливочном масле 10 минут. Затем вылить сливки и тушить еще 10 минут.
Отправить желатин на сковороду, подождать пока он полностью растает и снять сковороду с огня. Добавить натертый пармезан, соль, мускатный орех.
Разлить массу в формочки и убрать в холодильник на 6 часов.
Подавать со стружками пармезана.
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