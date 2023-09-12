Грибной суп – это вкусное первое блюдо, которое идеально подойдет на каждый день. Готовят его из свежих или сушеных грибов, шампиньонов или белых. Кроме этого суп часто дополняют овощами, мясом, плавленым сыром и даже добавляют крупу. Он получается очень сытный и имеет насыщенный вкус.

Фудблогер Владлена Росанкевич (vladlena_rosankevych) на своей странице в Instagram поделилась рецептом грибного супа без картофеля и мяса.

Ингредиенты:

оливковое масло – 2 ст. л.

лук – 2 шт

чеснок – 5-6 зубчиков

грибы – 750 г

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свежие листья тимьяна – 4 ч. л.

белое вино – 125 мл

мука без глютена – 6 ст. л.

овощной бульон – 1 л

морская соль и перец по вкусу

сушеный орегано – 1 ч. л.

копченая паприка – 14 ч. л.

кокосовое молоко – 125 мл

петрушка измельченная – 3-4 ст. л.

Способ приготовления:

1. Для начала нужно сварить овощной бульон. В рецепте используется морковь, сельдерей, корень петрушки.

2. Тем временем лук порезать кубиками, грибы – слайсами, чеснок измельчить.

3. Сначала нужно обжарить лук на оливковом масле, добавить 1 ч. л. чабрец и измельченный чеснок. Жарить еще 1-2 минуты.

4. Далее следует добавить грибы. Жарить почти до готовности.

5. Налить к грибам вино и готовить к полному испарению влаги.

6. Добавить муку, перемешать, и сразу насыпать орегано, паприку, чабрец.

7. Получившуюся зажарку добавить в бульон, готовить 2 минуты.

8. Налить кокосовое молоко и добавить петрушку. Перемешать и снять с огня. Приятного аппетита!

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