Грибные бойлы: настоящий кулинарный хит современной кухни
На такое блюдо, как грибные бойлы, нужно обратить особое внимание. А все потому, что это настоящий кулинарный хит, который придется по вкусу даже тем, кто не любит грибы.
Рецептом грибных бойлов в Instagram поделился фудблогер Алекс Миль. По его словам, грибные бойлы вкуснее в горячем виде.
Ингредиенты
- Большие шампиньоны без ножек – 12 шт.
- Твердый сыр – 120 гр
- Куриный фарш – 200 гр
Ингредиенты для панировки
- Яйца – 2 шт
- Панировочные сухари
- Мука
Способ приготовления
1. Грибы моем, при необходимости чистим, удаляем ножку, а на ее место вставляем кусок сыра и прижимаем.
2. В фарш добавляем соль, перец и любимые специи по желанию.
3. Выкладываем фарш на гриб и формируем шарик.
4. Панируем шарики в следующей последовательности: мука – взбитые яйца – панировочные сухари.
5. Выпекаем при 180 градусах в течение 20-25 минут. Подаем горячими.
На OBOZ.UA много блюд из шампиньонов: