На такое блюдо, как грибные бойлы, нужно обратить особое внимание. А все потому, что это настоящий кулинарный хит, который придется по вкусу даже тем, кто не любит грибы.

Рецептом грибных бойлов в Instagram поделился фудблогер Алекс Миль. По его словам, грибные бойлы вкуснее в горячем виде.

Ингредиенты

Большие шампиньоны без ножек – 12 шт.

Твердый сыр – 120 гр

Куриный фарш – 200 гр

Ингредиенты для панировки

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Яйца – 2 шт

Панировочные сухари

Мука

Способ приготовления

1. Грибы моем, при необходимости чистим, удаляем ножку, а на ее место вставляем кусок сыра и прижимаем.

2. В фарш добавляем соль, перец и любимые специи по желанию.

3. Выкладываем фарш на гриб и формируем шарик.

4. Панируем шарики в следующей последовательности: мука – взбитые яйца – панировочные сухари.

5. Выпекаем при 180 градусах в течение 20-25 минут. Подаем горячими.

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