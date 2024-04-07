Грибные бойлы: настоящий кулинарный хит современной кухни

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
189
Грибные бойлы: настоящий кулинарный хит современной кухни

На такое блюдо, как грибные бойлы, нужно обратить особое внимание. А все потому, что это настоящий кулинарный хит, который придется по вкусу даже тем, кто не любит грибы.

Рецептом грибных бойлов в Instagram поделился фудблогер Алекс Миль. По его словам, грибные бойлы вкуснее в горячем виде.

Грибные бойлы: настоящий кулинарный хит современной кухни

Ингредиенты

  • Большие шампиньоны без ножек – 12 шт.
  • Твердый сыр – 120 гр
  • Куриный фарш – 200 гр

Ингредиенты для панировки

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  • Яйца – 2 шт
  • Панировочные сухари
  • Мука

Способ приготовления

1. Грибы моем, при необходимости чистим, удаляем ножку, а на ее место вставляем кусок сыра и прижимаем.

2. В фарш добавляем соль, перец и любимые специи по желанию.

3. Выкладываем фарш на гриб и формируем шарик.

Грибные бойлы: настоящий кулинарный хит современной кухни

4. Панируем шарики в следующей последовательности: мука – взбитые яйца – панировочные сухари.

Грибные бойлы: настоящий кулинарный хит современной кухни

5. Выпекаем при 180 градусах в течение 20-25 минут. Подаем горячими.

Грибные бойлы: настоящий кулинарный хит современной кухни

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