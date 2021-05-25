7 грузинских блюд, которые обязательно нужно приготовить: рецепты

Если вам давно хотелось приготовить что-то из грузинской кухни, но страх все испортить брал верх, тогда сейчас самое время рискнуть и исправить это. Тем более, что некоторые из них готовятся еще проще, чем например, наш украинский борщ.
Редакция FoodOboz выбрала для вас элементарные в приготовлении, но очень вкусные блюда грузинской кухни, которые обязательно стоит приготовить.
1. Долма
Простая закуска очень напоминает наши голубцы, основа которой такая же – рисово-мясная масса завернутая в капустный или виноградный лист.
Подают ее с чесночным соусом из мацони.
2. Хинкали
Это блюдо немного напоминает пельмени – вареное мясо в тесте или с другими начинками на ваш вкус.
Кушать хинкали нужно исключительно руками, держа их за хвостики.
3. Харчо
Первое блюдо, очень острое, как правило готовится с говядиной, его можно подавать с рисом или без него. Если не любите мясо – можно приготовить с любыми овощами.
4. Чача
Традиционная виноградная водка, которая изготавливается из остатков виноматериалов. Попробуйте чачу, если любите крепкие спиртные напитки, но помните, что она очень-очень крепкая.
5. Чурчхела
Это десерт в виде нитки орехов в густом виноградном карамелизированном сиропе. Готовится угощение не так и просто, но немного усилий и все получится.
Способ приготовления:
В подходящую по объему кастрюлю наливаем чуть более 1 литра виноградного сока. Ставим на средний огонь, доводим до кипения и варим минут 10.
Очищенные орехи нанизываем на нить с помощью тонкой иглы. Не забудьте сделать несколько узелков на конце бус, чтобы орехи не соскользнули. Со второго конца оставляем довольно приличное расстояние нити, чтобы потом можно было подвесить и закрепить бусы.
Тонкой струйкой при постоянном помешивании вливаем муку с соком в кастрюлю с кипящим виноградным соком.
Не переставая мешать, завариваем сок мучной смесью и провариваем кисель до желаемой густоты, минут 10-12.
По очереди купаем ореховые бусы в кипящем на медленном огне виноградном киселе.
Кладем первую вязанку в кастрюлю, держим ее там секунд 10-15, тщательно покрывая густой массой. Приподнимаем и смотрим, насколько быстро кисель будет стекать с орехов. Если он прямо льется, варим кисель дальше, чтобы он как следует загустел.
Такую процедуру можно проделать несколько раз с перерывом в 5-10 минут.
Подвешиваем, сушим неделю и едим.
6. Пхали
Оригинальная закуска в виде лепешек, основным ингредиентом может быть практически любой овощ или трава, самые популярные – свекла и шпинат.
Подается как гарнир к мясным блюдам, так и как самостоятельное блюдо и как закуска.
7. Джонджоли
Очень необычная закуска в виде салата, которая состоит из соленых оливок, квашенной капусты и самое главное – маринованных цветов.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить дома настоящие вкусные хачапури так, чтобы они были и сочными и хорошо прожаренными.
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