7 грузинских блюд, которые обязательно нужно приготовить: рецепты

Если вам давно хотелось приготовить что-то из грузинской кухни, но страх все испортить брал верх, тогда сейчас самое время рискнуть и исправить это. Тем более, что некоторые из них готовятся еще проще, чем например, наш украинский борщ.

Редакция FoodOboz выбрала для вас элементарные в приготовлении, но очень вкусные блюда грузинской кухни, которые обязательно стоит приготовить.

1. Долма

Это блюдо очень быстрое и легкое в приготовлении. Источник: v-georgia.com

Простая закуска очень напоминает наши голубцы, основа которой такая же – рисово-мясная масса завернутая в капустный или виноградный лист.

Подают ее с чесночным соусом из мацони.

2. Хинкали

Начинку для них можно сделать любую. Источник: v-georgia.com

Это блюдо немного напоминает пельмени – вареное мясо в тесте или с другими начинками на ваш вкус.

Кушать хинкали нужно исключительно руками, держа их за хвостики.

3. Харчо

Этот суп очень острый. Источник: v-georgia.com

Первое блюдо, очень острое, как правило готовится с говядиной, его можно подавать с рисом или без него. Если не любите мясо – можно приготовить с любыми овощами.

4. Чача

Чача – очень крепкий напиток. Источник: v-georgia.com

Традиционная виноградная водка, которая изготавливается из остатков виноматериалов. Попробуйте чачу, если любите крепкие спиртные напитки, но помните, что она очень-очень крепкая.

5. Чурчхела

Домашнюю чурчхелу можно есть через неделю. Источник: v-georgia.com

Это десерт в виде нитки орехов в густом виноградном карамелизированном сиропе. Готовится угощение не так и просто, но немного усилий и все получится.

Способ приготовления:

В подходящую по объему кастрюлю наливаем чуть более 1 литра виноградного сока. Ставим на средний огонь, доводим до кипения и варим минут 10. Очищенные орехи нанизываем на нить с помощью тонкой иглы. Не забудьте сделать несколько узелков на конце бус, чтобы орехи не соскользнули. Со второго конца оставляем довольно приличное расстояние нити, чтобы потом можно было подвесить и закрепить бусы. Тонкой струйкой при постоянном помешивании вливаем муку с соком в кастрюлю с кипящим виноградным соком. Не переставая мешать, завариваем сок мучной смесью и провариваем кисель до желаемой густоты, минут 10-12. По очереди купаем ореховые бусы в кипящем на медленном огне виноградном киселе. Кладем первую вязанку в кастрюлю, держим ее там секунд 10-15, тщательно покрывая густой массой. Приподнимаем и смотрим, насколько быстро кисель будет стекать с орехов. Если он прямо льется, варим кисель дальше, чтобы он как следует загустел. Такую процедуру можно проделать несколько раз с перерывом в 5-10 минут. Подвешиваем, сушим неделю и едим.

6. Пхали

Оригинальная закуска в виде лепешек, основным ингредиентом может быть практически любой овощ или трава, самые популярные – свекла и шпинат.

Приготовить эти закуски очень просто. Источник: v-georgia.com

Подается как гарнир к мясным блюдам, так и как самостоятельное блюдо и как закуска.

7. Джонджоли

Закуска с маринованными цветами. Источник: v-georgia.com

Очень необычная закуска в виде салата, которая состоит из соленых оливок, квашенной капусты и самое главное – маринованных цветов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить дома настоящие вкусные хачапури так, чтобы они были и сочными и хорошо прожаренными.

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