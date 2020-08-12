Дары моря в основном известны своей пользой для здоровья и высокой питательной ценностью. В то же время некоторые из них могут содержать в себе вредные вещества. На сегодняшний день лишь несколько загрязняющих веществ официально регламентированы. Доступная информация о большинстве других химических продуктов, попадающих в окружающую среду, на сегодняшний день недостаточна.

Но не все так просто с морепродуктами, как хотелось бы. Многие морские жители были созданы для поддержания земли в чистоте (фильтрация воды, морские санитары, истребляющими больных и раненых, очищая дно рек, морей, озер и водоемов).

Определенная группа морских жителей являются санитарами моря, пожирая падаль, уничтожая морскую "грязь" - органический мусор (испражнение и пр.), выполняя функцию фильтров. Следует подчеркнуть, что единственно безопасными в этом отношении являются только те обитатели морей, озер и рек которые имеют чешую и плавники (лососевые, карпы, хек, минтай и многие др.).

Даже в американской береговой охране написано в инструкции о том если вы попали в кораблекрушение или заблудились, не в коем случае не есть беспозвоночных, рыб без чешуи, потому что можно получить сильнейшее отравление.

А все тех, у которых нет перьев и чешуи, не ешьте: нечисто это для вас (Втор. 14:10).

Большая категория, включающая в себя значительное количество разнообразных рыб, ракообразных и других морских обитателей.

Креветки - собирают паразитов с кожи и чешуи рыб с поверхности тела и во рту, выстригают омертвевшие ткани. Значительную часть рациона этих креветок в природе составляют паразиты и пищевые остатки, которые креветки собирают со своих соседей-рыб а также детрит со дна.

Моллюски - очищают воду прудов и озёр, в которых они обитают. Проще говоря, основную их пищу составляют микроскопические частицы, которые остаются в их телах после процеживания больших количеств воды. Многие моллюски - промежуточные хозяева паразитических червей

Функция мидий и устриц в среде их обитания – фильтрация воды и очистка от разных загрязнений. Также мидии накапливают яды, выделяемые простейшими.

Давайте так, можно или нельзя есть морепродукты - решайте сами. Точно рекомендую избегать строго аллергикам. Очень любите и не аллергик - ищите океанические морепродукты, не промышленные. Если есть, то редко, по праздникам. Это мой взгляд, я отказалась от них полностью, хотя ела самые качественные из доступных в городе.

Мидии. Могут в себе накапливать и яды, выделяемые простейшими, в частности сакситоксин, что на самом деле, представляет серьезную опасность. Его действие нервно-паралитического характера и, за то время, пока мидии находятся в море, они могут его набрать достаточно много. К сожалению, ядовитые вещества в мидии убить не получится. За один день одна мидия профильтровывает до 80 литров морской воды.

Устрицы. Являются источником инфекции, поскольку они могут накапливать и концентрировать вирусные частицы. Устрицы часто содержат норовирус. Существует риск получить отравление устрицами, и риск этот велик. Устрица обитает на морском дне и занимается тем, что пропускает через свою раковину все остатки жизнедеятельности морских обитателей. Это составляет ее рацион.

Бактерии-вибрионы поражают рыб, ракообразных, моллюсков, а через них передаются человеку. С 2009 года только в США в больницы ежегодно попадает около 300 человек, и 40 человек умирает от последствий заражения вибрионами.

А самом деле именно устрица активно и эффективно очищают воду, поедают избыток водорослей и планктона, а также осадок на дне. Они могут накапливать в себе тот же сильнейший яд – сакситоксин, который обладает нервнопаралитическим действием.

Раки, крабы, омары и иные падальщики питаются падалью и поэтому содержат канцерогены. Поэтому употребление их в пищу значительно увеличивает риск заболевания раком. Поэтому употребление их в пищу запрещается опытными врачами-онкологами.

Ребята, информация вам для ознакомления!

Решила напомнить, так как нередко в анамнезе пациентов отравления от морепродуктов и выраженные аллергические реакции, вплоть до отека Квинке. Просто будьте осторожными.

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