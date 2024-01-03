Гуслянка – настоящее сокровище мольфаров, дошедшее до наших времен еще с XIX века. Гуслянку принято считать напитком молодости и здоровья. Использовать гуслянку можно в качестве ежедневного напитка, а также как запас на зиму. Кстати, второе название этого блюда – зимнее молоко.

Благодаря своей уникальной технологии приготовления гуслянка сохраняется достаточно долго в прохладном месте. Использовать ее можно как напиток, прекрасно утоляющий жажду, а также в качестве основы для мачанок при салатных заправках. А добавив к гуслянке газировку можно получить еще один напиток под названием развод. Именно он прекрасно утоляет жажду, пишет Рanistefa.

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Ингредиенты

Молоко – 1 л

Сметана 24% – 1 ст.л.

Способ приготовления

Для приготовления гуслянки лучше использовать фермерские компоненты, однако можно готовить и из приобретенных в магазине.

1. Молоко нагреть до 36-38 градусов. Приготовить глиняный или стеклянный кувшин объемом 1 литр.

2. Стенки кувшина смазать сметаной и вылить молоко.

3. Закутать кувшин в полотенце, не закрывая крышку и оставить на 12 часов до скисания.

4. Закрыть крышкой и поставить в холодильник для загустения. Напиток будет готов через 4-5 часов.

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