Как сварить вкусное абрикосовое варенье: 3 лучших способа
Абрикосы – очень полезные фрукты, в них целый набор необходимых для организма витаминов – А, В, С, Е, Р, РР, а также в них много калия, магния, фосфора, натрия, железа и йода. Самое важное, что их можно есть в любом виде, варить вкусное варенье, делать желе, компоты, мороженное и ароматные пироги.
Редакция FoodOboz поделится с вами 4 вкусными рецептами абрикосового варенья, которое станет лучшим лакомством в холодный, зимний вечер.
1. Варенье из абрикосов дольками
Ингредиенты:
абрикосы – 1 кг
сахар – 3 стакана
вода – 1 стакан
Способ приготовления:
Помойте тщательно абрикосы, разделите на 2 половинки, удалите косточку.
Сделайте сироп: смешайте сахар с водой, доводит его кипения на слабом огне.
Абрикосы залейте горячим сиропом, оставьте на 1-2 часа хорошо настояться, чтобы они пустили сок, периодически помешивайте.
По истечению времени – слейте сироп с соком снова в подходящую емкость и варите до кипения.
После – получившимся сиропом снова залейте абрикосы, поставьте на огонь и варите до кипения, разлейте в стерильные банки, законсервируйте.
Банки обязательно переверните вверх дном, накройте теплой тканью, после того, как они полностью остынут – перенесите в прохладное, темное место.
2. Густой абрикосовый джем с корицей и лимонами
Ингредиенты:
абрикосы – 1,5 кг
цедра – 1-2 ч.л.
лимонный сок – 4 ст. л.
сахар – 600-700 г
корица – 1 палочка
Способ приготовления:
Помойте, очистите от косточек абрикосы. После – нарежьте кусочками, посыпьте сахаром, оставьте так на 1-2 часа, чтобы фрукты пустили сок.
Натрите цедру, выжмите из лимона сок, добавьте все к абрикосам вместе с корицей, тщательно перемешайте и варите до кипения, еще после – 10 минут.
Готовое варенье разлейте в баки и законсервируйте.
3. Абрикосовый джем с апельсином
Ингредиенты:
абрикосы – 1 кг
апельсины – 2 шт.
сахар – 500 г
Способ приготовления:
Абрикосы помойте и разделите пополам, удалите косточку.
Выдавите сок из апельсин.
В большую кастрюлю, желательно с толстым дном, выложите абрикосы, вылейте сок, засыпьте сахаром, перемешает и так оставьте на 1 час, чтобы появился сок.
После – варите на слабом огне, обязательно раздавите деревянной ложкой абрикосы, чтобы получилось однородное пюре, тщательно перемешайте и варите еще около 15-20 минут.
Готовое варенье взбейте блендером до однородности, переложите в стерильные баки и дайте полностью остыть.
Можно законсервировать или же просто накрыть капроновой крышкой и поставить в холодильник. Так можно хранить – до 2-х недель.
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