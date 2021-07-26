Как сварить вкусное абрикосовое варенье: 3 лучших способа

Абрикосы – очень полезные фрукты, в них целый набор необходимых для организма витаминов – А, В, С, Е, Р, РР, а также в них много калия, магния, фосфора, натрия, железа и йода. Самое важное, что их можно есть в любом виде, варить вкусное варенье, делать желе, компоты, мороженное и ароматные пироги.

Редакция FoodOboz поделится с вами 4 вкусными рецептами абрикосового варенья, которое станет лучшим лакомством в холодный, зимний вечер.

1. Варенье из абрикосов дольками

Ингредиенты:

абрикосы – 1 кг

сахар – 3 стакана

вода – 1 стакан

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Способ приготовления:

Помойте тщательно абрикосы, разделите на 2 половинки, удалите косточку. Сделайте сироп: смешайте сахар с водой, доводит его кипения на слабом огне. Абрикосы залейте горячим сиропом, оставьте на 1-2 часа хорошо настояться, чтобы они пустили сок, периодически помешивайте. По истечению времени – слейте сироп с соком снова в подходящую емкость и варите до кипения. После – получившимся сиропом снова залейте абрикосы, поставьте на огонь и варите до кипения, разлейте в стерильные банки, законсервируйте. Банки обязательно переверните вверх дном, накройте теплой тканью, после того, как они полностью остынут – перенесите в прохладное, темное место.

2. Густой абрикосовый джем с корицей и лимонами

Ингредиенты:

абрикосы – 1,5 кг

цедра – 1-2 ч.л.

лимонный сок – 4 ст. л.

сахар – 600-700 г

корица – 1 палочка

Способ приготовления:

Помойте, очистите от косточек абрикосы. После – нарежьте кусочками, посыпьте сахаром, оставьте так на 1-2 часа, чтобы фрукты пустили сок. Натрите цедру, выжмите из лимона сок, добавьте все к абрикосам вместе с корицей, тщательно перемешайте и варите до кипения, еще после – 10 минут. Готовое варенье разлейте в баки и законсервируйте.

3. Абрикосовый джем с апельсином

Ингредиенты:

абрикосы – 1 кг

апельсины – 2 шт.

сахар – 500 г

Способ приготовления:

Абрикосы помойте и разделите пополам, удалите косточку. Выдавите сок из апельсин. В большую кастрюлю, желательно с толстым дном, выложите абрикосы, вылейте сок, засыпьте сахаром, перемешает и так оставьте на 1 час, чтобы появился сок. После – варите на слабом огне, обязательно раздавите деревянной ложкой абрикосы, чтобы получилось однородное пюре, тщательно перемешайте и варите еще около 15-20 минут. Готовое варенье взбейте блендером до однородности, переложите в стерильные баки и дайте полностью остыть. Можно законсервировать или же просто накрыть капроновой крышкой и поставить в холодильник. Так можно хранить – до 2-х недель.

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