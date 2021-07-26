Как сварить вкусное абрикосовое варенье: 3 лучших способа

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Домашнее абрикосовое варенье

Абрикосы – очень полезные фрукты, в них целый набор необходимых для организма витаминов – А, В, С, Е, Р, РР, а также в них много калия, магния, фосфора, натрия, железа и йода. Самое важное, что их можно есть в любом виде, варить вкусное варенье, делать желе, компоты, мороженное и ароматные пироги.

Редакция FoodOboz поделится с вами 4 вкусными рецептами абрикосового варенья, которое станет лучшим лакомством в холодный, зимний вечер.

1. Варенье из абрикосов дольками

Как вкусно и правильно приготовить абрикосовое варенье дома

Ингредиенты:

  • абрикосы – 1 кг

  • сахар – 3 стакана

  • вода – 1 стакан

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Способ приготовления:

  1. Помойте тщательно абрикосы, разделите на 2 половинки, удалите косточку.

  2. Сделайте сироп: смешайте сахар с водой, доводит его кипения на слабом огне.

  3. Абрикосы залейте горячим сиропом, оставьте на 1-2 часа хорошо настояться, чтобы они пустили сок, периодически помешивайте.

  4. По истечению времени – слейте сироп с соком снова в подходящую емкость и варите до кипения.

  5. После – получившимся сиропом снова залейте абрикосы, поставьте на огонь и варите до кипения, разлейте в стерильные банки, законсервируйте.

  6. Банки обязательно переверните вверх дном, накройте теплой тканью, после того, как они полностью остынут – перенесите в прохладное, темное место.

2. Густой абрикосовый джем с корицей и лимонами

Как сварить густое абрикосовое варенье

Ингредиенты:

  • абрикосы – 1,5 кг

  • цедра – 1-2 ч.л.

  • лимонный сок – 4 ст. л.

  • сахар – 600-700 г

  • корица – 1 палочка

Способ приготовления:

  1. Помойте, очистите от косточек абрикосы. После – нарежьте кусочками, посыпьте сахаром, оставьте так на 1-2 часа, чтобы фрукты пустили сок.

  2. Натрите цедру, выжмите из лимона сок, добавьте все к абрикосам вместе с корицей, тщательно перемешайте и варите до кипения, еще после – 10 минут.

  3. Готовое варенье разлейте в баки и законсервируйте.

3. Абрикосовый джем с апельсином

Абрикосовый джем

Ингредиенты:

  • абрикосы – 1 кг

  • апельсины – 2 шт.

  • сахар – 500 г

Способ приготовления:

  1. Абрикосы помойте и разделите пополам, удалите косточку.

  2. Выдавите сок из апельсин.

  3. В большую кастрюлю, желательно с толстым дном, выложите абрикосы, вылейте сок, засыпьте сахаром, перемешает и так оставьте на 1 час, чтобы появился сок.

  4. После – варите на слабом огне, обязательно раздавите деревянной ложкой абрикосы, чтобы получилось однородное пюре, тщательно перемешайте и варите еще около 15-20 минут.

  5. Готовое варенье взбейте блендером до однородности, переложите в стерильные баки и дайте полностью остыть.

  6. Можно законсервировать или же просто накрыть капроновой крышкой и поставить в холодильник. Так можно хранить – до 2-х недель.

Для абрикосового варенья выбирайте только спелые фрукты

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