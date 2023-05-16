Вскоре начнется сезон клубники. Ее можно добавлять в выпечку и делать десерты, а также заготовить на зиму: заморозить, перетереть с сахаром и приготовить вкусное домашнее варенье.

Редакция FoodOboz выбрала для вас простой и вкусный рецепт клубничного варенья в собственном соке, которое не нужно варить.

Ингредиенты:

клубника

сахар

Соотношение ягод и сахара составляет: 1 кг\250 г.

Способ приготовления:

1. Для начала подготовить клубнику, а именно очистить от хвостиков и помыть.

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2. Подготовленные ягоды нужно засыпать сахаром и оставить в таком виде на 8-10 часов при комнатной температуре. Периодически нужно помешивать клубнику.

3. Когда пройдет отведенное время, ягодки нужно разложить в банки, также вылить образовавшийся сок.

4. Каждую банку накрыть крышкой и простерилизовать в течение 10 минут.

5. Стерилизованные банки с клубникой следует закатать, перевернуть вверх дном и накрыть чем-нибудь теплым. Оставить в таком виде до полного охлаждения.

6. Готовое варенье можно хранить в холодильнике.

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