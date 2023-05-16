Густое варенье из клубники "Пятиминутка": без варки и загустителей
Вскоре начнется сезон клубники. Ее можно добавлять в выпечку и делать десерты, а также заготовить на зиму: заморозить, перетереть с сахаром и приготовить вкусное домашнее варенье.
Редакция FoodOboz выбрала для вас простой и вкусный рецепт клубничного варенья в собственном соке, которое не нужно варить.
Ингредиенты:
- клубника
- сахар
Соотношение ягод и сахара составляет: 1 кг\250 г.
Способ приготовления:
1. Для начала подготовить клубнику, а именно очистить от хвостиков и помыть.
2. Подготовленные ягоды нужно засыпать сахаром и оставить в таком виде на 8-10 часов при комнатной температуре. Периодически нужно помешивать клубнику.
3. Когда пройдет отведенное время, ягодки нужно разложить в банки, также вылить образовавшийся сок.
4. Каждую банку накрыть крышкой и простерилизовать в течение 10 минут.
5. Стерилизованные банки с клубникой следует закатать, перевернуть вверх дном и накрыть чем-нибудь теплым. Оставить в таком виде до полного охлаждения.
6. Готовое варенье можно хранить в холодильнике.
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