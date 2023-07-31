Густой малиновый джем за 20 минут: добавьте всего один ингредиент
Варенье и джем из малины – самая популярная домашняя консервация, которую едят прямо с чаем и используют в выпечке. Заготовки вкусные, ароматные и отлично сохраняются. Для яркого вкуса их можно дополнить цитрусовыми: апельсином и лимоном, а также мятой или корицей.
В одном из кулинарных блогов (vitala_foodblog) в Instagram был опубликован рецепт густого малинового джема с конфитюркой.
Ингредиенты:
- малиновое пюре – 1 кг
- сахар – 1 кг
- конфитюрка – 1 п
Способ приготовления:
1. Для приготовления малинового пюре нужно сначала взбить малину блендером, после чего проварить 2-3 минуты с момента закипания.
2. Получившуюся массу процедить через сито, чтобы избавиться от косточек.
3. Готовое пюре смешать с сахаром и конфитюркой. Поставить на огонь и варить 5 минут после закипания. Образующуюся пенку снимать.
4. Горячий джем разлить в стерильные банки и закатать крышками. Охладить при комнатной температуре, затем убрать в холодное темное место. Готово!
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