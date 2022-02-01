Из чего приготовить густой плавленый сыр за считанные минуты: рецепт

В магазине не так легко найти действительно качественный плавленый сыр. Но это вовсе не повод отказываться от этого продукта, который является удачным дополнением ко многим блюдам. Приготовить нежный и мягкий плавленый сыр самостоятельно не составляет никакого труда. И если есть возможность, то для приготовления лучше использовать домашний творог и молоко. Они обладают высокой жирностью и плавленый сыр получится в разы вкуснее.

Рецептом плавленого сыра на молоке поделился популярный шеф-повар Василий Мишлен (vasilymishlen) на своей странице в Instagram.

Ингредиенты:

кисломолочный творог высокой жирности – 600 г

молоко высокой жирности – 150 мл

яйца – 1 шт

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сода – 0,5 ч. л.

соль – 1 ч. л.

масло сливочное – 30 г

Способ приготовления:

1. В миске смешать творог, молоко, яйца, соду и соль.

2. Взбить блендером и поставить на водяную баню.

3. Через 2 минуты добавить сливочное масло. Нужно постоянно мешать массу венчиком до полного расплавления творога – примерно 10 минут.

4. Получившуюся массу перелить в банку или контейнер и поставить в холодильник на 24 часа. Чем дольше будет стоять плавленый сыр – тем гуще будет.

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