Густой вишневый джем за 20 минут из 2 ингредиентов: самый простой и удачный рецепт

Вишневое варенье умеет готовить практически каждая хозяйка. Если вы хотите, чтобы джем был более густым, не добавляйте лишние ингредиенты, только сахар и вишни.

Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом вкусного джема из вишни, который получится густым и готовится всего 20 минут.

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Ингредиенты:

вишни – 1 кг

сахар – 4 стакана

Способ приготовления:

1. К вишням добавьте стакан сахара и поставить на огонь, как закипит – варите 5 минут на довольно сильном огне. Кипение должно быть активным.

2. Затем добавьте еще стакан сахара, доведите до кипения и варить 5 минут.

3. Затем, по аналогии, всыпьте третий и четвертый стакан сахара.

4. Готовый джем разлейте в стерильные баночки, герметично закрутите.

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