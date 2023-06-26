Густой вишневый джем за 20 минут из 2 ингредиентов: самый простой и удачный рецепт
Вишневое варенье умеет готовить практически каждая хозяйка. Если вы хотите, чтобы джем был более густым, не добавляйте лишние ингредиенты, только сахар и вишни.
Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом вкусного джема из вишни, который получится густым и готовится всего 20 минут.
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Ингредиенты:
- вишни – 1 кг
- сахар – 4 стакана
Способ приготовления:
1. К вишням добавьте стакан сахара и поставить на огонь, как закипит – варите 5 минут на довольно сильном огне. Кипение должно быть активным.
2. Затем добавьте еще стакан сахара, доведите до кипения и варить 5 минут.
3. Затем, по аналогии, всыпьте третий и четвертый стакан сахара.
4. Готовый джем разлейте в стерильные баночки, герметично закрутите.
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