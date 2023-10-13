Густой ягодный кисель, как в детстве: как приготовить напиток без комочков
Кисель – это вкусный украинский напиток, который готовят из свежих или замороженных, сушеных фруктов или ягод, варенья, сиропов и молока. Кисель всегда обязательно дополняют крахмалом для того, чтобы он был густым. Важно, что добавляя этот ингредиент, нужно постоянно помешивать напиток, чтобы в нем не было комочков.
Фудблогер Татьяна Рябоконь (mama_na_kykhne) на своей странице в Instagram поделилась рецептом густого ягодного киселя с крахмалом.
Ингредиенты:
- ягоды
- сахар
- вода – 2,5 л
- крахмал – 4 ст. л.
Способ приготовления:
1. Для начала нужно подготовить ягоды, насыпать в кастрюлю, залить водой и поставить на огонь. Довести все до кипения.
2. Параллельно следует растворить крахмал в холодной воде.
3. В кипящую воду с ягодами налить воду с крахмалом, постоянно помешивая. Варить еще несколько минут до загустения. Готовый напиток подавать в охлажденном виде. Приятного аппетита!
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