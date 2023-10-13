Кисель – это вкусный украинский напиток, который готовят из свежих или замороженных, сушеных фруктов или ягод, варенья, сиропов и молока. Кисель всегда обязательно дополняют крахмалом для того, чтобы он был густым. Важно, что добавляя этот ингредиент, нужно постоянно помешивать напиток, чтобы в нем не было комочков.

Фудблогер Татьяна Рябоконь (mama_na_kykhne) на своей странице в Instagram поделилась рецептом густого ягодного киселя с крахмалом.

Ингредиенты:

ягоды

сахар

вода – 2,5 л

крахмал – 4 ст. л.

Способ приготовления:

1. Для начала нужно подготовить ягоды, насыпать в кастрюлю, залить водой и поставить на огонь. Довести все до кипения.

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2. Параллельно следует растворить крахмал в холодной воде.

3. В кипящую воду с ягодами налить воду с крахмалом, постоянно помешивая. Варить еще несколько минут до загустения. Готовый напиток подавать в охлажденном виде. Приятного аппетита!

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