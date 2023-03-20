Гуцульский банош со шкварками, брынзой и грибами: делимся простым рецептом
Гуцульский банош – колоритное блюдо, основа которого – кукурузная крупа, а для более яркого вкуса нужно добавить брынзу и шкварки. Также можно добавлять жареные грибы, сметану.
Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусного гуцульского баноша со шкварками, грибами и брынзой.
Ингредиенты:
- вода – 0,5 л
- жирная сметана 20% – 0,5 л
- кукурузная крупа – 250 г
- сливочное масло – 40 г
- соль – 1 ч. л.
- брынза
- поджаренные грибы
Способ приготовления:
1. Соедините воду и сметану и готовьте на маленьком огне, добавьте соль.
2. Как только жидкость начнет отдавать активный пар, добавьте в несколько приемов крупу, постоянно помешивая венчиком или лопаткой, чтобы не образовывались комочки. Варите на минимальном огне до 15 минут, постоянно помешивая.
3. В самом конце добавьте масло.
Банош подавайте в горячем виде. Сверху присыпьте натертой брынзой или добавьте шкварки или поджаренные грибы.
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