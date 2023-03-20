Гуцульский банош – колоритное блюдо, основа которого – кукурузная крупа, а для более яркого вкуса нужно добавить брынзу и шкварки. Также можно добавлять жареные грибы, сметану.

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусного гуцульского баноша со шкварками, грибами и брынзой.

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Ингредиенты:

вода – 0,5 л

жирная сметана 20% – 0,5 л

кукурузная крупа – 250 г

сливочное масло – 40 г

соль – 1 ч. л.

брынза

поджаренные грибы

Способ приготовления:

1. Соедините воду и сметану и готовьте на маленьком огне, добавьте соль.

2. Как только жидкость начнет отдавать активный пар, добавьте в несколько приемов крупу, постоянно помешивая венчиком или лопаткой, чтобы не образовывались комочки. Варите на минимальном огне до 15 минут, постоянно помешивая.

3. В самом конце добавьте масло.

Банош подавайте в горячем виде. Сверху присыпьте натертой брынзой или добавьте шкварки или поджаренные грибы.

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