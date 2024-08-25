Хачапури – это традиционная грузинская выпечка с сырнок начинкой из дрожжевого теста. Ее вкус настолько поразителен, что блюдо приобрело популярность во многих странах мира, включая Украину. Она прекрасно подходит в качестве основного блюда.

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Но если у вас нет желания долго работать с тестом, вы также можете воспользоваться упрощенным рецептом приготовления хачапури. Фудблогер с ником iriska_dimitrova в Instagram рассказала, как приготовить хачапури из теста фило.

Ингредиенты

Тесто фило – 7 листов

Сыр сугулуни – 200 гр

Яйцо – 1 шт

Соль

Молоко – 100 мл

Сливочное масло – 30 гр

Масло для жарки

Способ приготовления

1. Готовим заливку. яйцо взбиваем с солью, добавляем молоко и масло, перемешиваем до однородности.

2. Холодную сковороду смазываем маслом (примерно 1 – 2 ст л).

3. Крест крест-накрест выкладываем 6 листов теста фило и каждое из них смазываем заливкой примерно по 2 стл.

4. Края 6-го листа окутываем, смазываем и выкладываем половину натертого сыра.

5. Накрываем 7-м листом, смазываем его, окутываем края, снова смазываем и выкладываем вторую половину сыра.

6. Далее поочередно окучиваем все края, смазывая каждый слой яично-молочной смесью. Верхний слой не нужно смазывать, он должен остаться сухим.

7 . Накрываем крышкой и готовим примерно 4-5 мин на небольшом огне до золотистости.

8. Добавляем в сковороду еще немного масла, готовим с другой стороны под крышкой к золотистости. Нарезаем на порционные куски и наслаждаемся.

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