Хачапури из теста фило: ленивый рецепт на каждый день
Хачапури – это традиционная грузинская выпечка с сырнок начинкой из дрожжевого теста. Ее вкус настолько поразителен, что блюдо приобрело популярность во многих странах мира, включая Украину. Она прекрасно подходит в качестве основного блюда.
Но если у вас нет желания долго работать с тестом, вы также можете воспользоваться упрощенным рецептом приготовления хачапури. Фудблогер с ником iriska_dimitrova в Instagram рассказала, как приготовить хачапури из теста фило.
Ингредиенты
- Тесто фило – 7 листов
- Сыр сугулуни – 200 гр
- Яйцо – 1 шт
- Соль
- Молоко – 100 мл
- Сливочное масло – 30 гр
- Масло для жарки
Способ приготовления
1. Готовим заливку. яйцо взбиваем с солью, добавляем молоко и масло, перемешиваем до однородности.
2. Холодную сковороду смазываем маслом (примерно 1 – 2 ст л).
3. Крест крест-накрест выкладываем 6 листов теста фило и каждое из них смазываем заливкой примерно по 2 стл.
4. Края 6-го листа окутываем, смазываем и выкладываем половину натертого сыра.
5. Накрываем 7-м листом, смазываем его, окутываем края, снова смазываем и выкладываем вторую половину сыра.
6. Далее поочередно окучиваем все края, смазывая каждый слой яично-молочной смесью. Верхний слой не нужно смазывать, он должен остаться сухим.
7 . Накрываем крышкой и готовим примерно 4-5 мин на небольшом огне до золотистости.
8. Добавляем в сковороду еще немного масла, готовим с другой стороны под крышкой к золотистости. Нарезаем на порционные куски и наслаждаемся.
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