Хачапури по-аджарски – очень вкусное и сытное блюдо, основа которого – пышное тесто, а начинка – сыр, яйцо. Для того, чтобы блюдо было удачным, нужно приготовить удачное тесто.

Кулинар Оксана поделилась в Instagram рецептом вкусных хачапури по-аджарски, которые получатся очень ароматными и сытным.

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Ингредиенты:

Мука – 500 г

Дрожжи сухие – 7 г

Вода (теплая, не горячая) – 300 мл.

Соль – 10 г

Сахар – 1 ст. л.

Масло растительное – 3 ст. л.

Начинка: Сыр сулугуни – 250 г

Сыр адыгейский – 250 г

Яйцо – 1 шт.

Вода – 50-70 г

Соль (количество зависит от солености сыра)

Дополнительно:

желток – 1 шт.

масло

Способ приготовления:

1. Муку, сахар, соль и сухие дрожжи смешайте, добавьте теплую воду и вымешайте тесто. Затем в два подхода добавьте растительное масло, хорошо вымешайте.

2. Готовое тесто выложите в смазанную маслом миску, накройте полотенцем или пленкой и поставьте в теплое место. Можно предварительно немного подогреть духовку, выключить и поставить стакан кипятка и туда тесто на 40-60 минут.

3. Натрите сулугуни, добавьте яйцо, соль и воду, хорошо вымешайте.

4. Когда тесто подойдет, разделите на 2 (или 4) порции и раскатайте руками. Серединка должна быть очень тонкой.

5. В бортики можно добавить немного сыра, по желанию. Сформировать руками, в серединку добавить творожную начинку и выпекать 20-30 минут при 180 С.

6. Достаньте хачапури, добавьте в каждое по 1-му желтку и еще на 2 минуты в духовку, после достаньте, добавьте 1 ч. л. масла, перемешайте начинку и можно есть.

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