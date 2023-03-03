Хачапури по-аджарски: как быстро и вкусно приготовить сытное блюдо

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
2,6 т.
Рецепт хачапури

Хачапури по-аджарски – очень вкусное и сытное блюдо, основа которого – пышное тесто, а начинка – сыр, яйцо. Для того, чтобы блюдо было удачным, нужно приготовить удачное тесто. 

Как приготовить вкусные хачапури по-аджарски

Кулинар Оксана поделилась в Instagram рецептом вкусных хачапури по-аджарски, которые получатся очень ароматными и сытным.

Рецепт хачапури по-аджарски
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Ингредиенты:

  • Мука – 500 г
  • Дрожжи сухие – 7 г
  • Вода (теплая, не горячая) – 300 мл.
  • Соль – 10 г
  • Сахар – 1 ст. л. 
  • Масло растительное – 3 ст. л. 
  • Начинка: Сыр сулугуни – 250 г
  • Сыр адыгейский – 250 г
  • Яйцо – 1 шт.
  • Вода – 50-70 г
  • Соль (количество зависит от солености сыра)

Дополнительно:

  • желток – 1 шт. 
  • масло 

Способ приготовления:

1. Муку, сахар, соль и сухие дрожжи смешайте, добавьте теплую воду и вымешайте тесто. Затем в два подхода добавьте растительное масло, хорошо вымешайте.

Приготовление теста

2. Готовое тесто выложите в смазанную маслом миску, накройте полотенцем или пленкой и поставьте в теплое место. Можно предварительно немного подогреть духовку, выключить и поставить стакан кипятка и туда тесто на 40-60 минут. 

Хачапури по-аджарски

3. Натрите сулугуни, добавьте яйцо, соль и воду, хорошо вымешайте. 

Сыр для начинки

4. Когда тесто подойдет, разделите на 2 (или 4) порции и раскатайте руками. Серединка должна быть очень тонкой.

5. В бортики можно добавить немного сыра, по желанию. Сформировать руками, в серединку добавить творожную начинку и выпекать 20-30 минут при 180 С. 

Приготовление хачапури

6. Достаньте хачапури, добавьте в каждое по 1-му желтку и еще на 2 минуты в духовку, после достаньте, добавьте 1 ч. л. масла, перемешайте начинку и можно есть. 

Готовое блюдо

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