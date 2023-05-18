Хачапури по-аджарски: рецепт тонкого теста для ароматной и удачной выпечки
Идеальная альтернатива пирогам – хачапури. Готовить их можно по-разному, но незаменимым продуктом во всех вариантах остается сыр.
Кулинар Оксана поделилась в Instagram рецептом вкусных хачапури по-аджарски, с двумя видами сыра.
Ингредиенты:
- Мука – 500 г
- Дрожжи сухие – 7 г
- Вода (теплая, не горячая) – 300 мл
- Соль – 10 г
- Сахар – 1 ст. л.
- Масло растительное – 3 ст. л.
Начинка:
- Сыр сулугуни – 250 г
- Сыр адыгейский – 250 г
- Яйцо – 1 шт.
- Вода – 50-70 грамм
- Соль (кол-во зависит от солености сыра)
Дополнительно:
- Желтки – 1 шт.
- Масло – 10 г
Способ приготовления:
1. Муку, сахар, соль и сухие дрожжи смешайте, добавить теплую воду и вымешайте тесто. Затем в два подхода добавьте растительное масло, хорошо вымешайте.
2. Тесто выложите в смазанную маслом миску, накройте полотенцем или пленкой и поставьте в теплое место. Можно предварительно немного подогреть духовку, выключить и поставить стакан кипятка и туда тесто на 40-60 минут.
3. Начинка: натрите сулугуни, адигейский сыр покрошите руками, добавьте яйцо, соль и воду, хорошо вымешайте.
4. Когда тесто подойдет, разделите на 2 или 4 порции и раскатайте руками. Серединка должна быть очень тонкой. В бортики можно добавить немного сыра, по желанию. Сформируйте руками хачапури, в серединку добавьте творожную начинку и выпекайте 20-30 минут при 180 С.
5. Достаньте хачапури, добавьте в каждое по 1-му желтку и еще на 2 минуты в духовку. Перед подачей добавьте ложечку масла, перемешайте начинку и можно есть!
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