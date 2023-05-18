Хачапури по-аджарски: рецепт тонкого теста для ароматной и удачной выпечки

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт хачапури

Идеальная альтернатива пирогам – хачапури. Готовить их можно по-разному, но незаменимым продуктом во всех вариантах остается сыр. 

Хачапури по-аджарски

Кулинар Оксана поделилась в Instagram рецептом вкусных хачапури по-аджарски, с двумя видами сыра. 

Рецепт хачапури
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Ингредиенты:

  • Мука – 500 г
  • Дрожжи сухие – 7 г
  • Вода (теплая, не горячая) – 300 мл
  • Соль – 10 г
  • Сахар – 1 ст. л. 
  • Масло растительное – 3 ст. л. 

Начинка:

  • Сыр сулугуни – 250 г
  • Сыр адыгейский – 250 г
  • Яйцо – 1 шт.
  • Вода – 50-70 грамм
  • Соль (кол-во зависит от солености сыра)

Дополнительно:

  • Желтки – 1 шт. 
  • Масло – 10 г

Способ приготовления:

1. Муку, сахар, соль и сухие дрожжи смешайте, добавить теплую воду и вымешайте тесто. Затем в два подхода добавьте растительное масло, хорошо вымешайте. 

Приготовление теста

2. Тесто выложите в смазанную маслом миску, накройте полотенцем или пленкой и поставьте в теплое место. Можно предварительно немного подогреть духовку, выключить и поставить стакан кипятка и туда тесто на 40-60 минут. 

Тесто для хачапури

3. Начинка: натрите сулугуни, адигейский сыр покрошите руками, добавьте яйцо, соль и воду, хорошо вымешайте. 

Начинка для хачапури

4. Когда тесто подойдет, разделите на 2 или 4 порции и раскатайте руками. Серединка должна быть очень тонкой. В бортики можно добавить немного сыра, по желанию. Сформируйте руками хачапури, в серединку добавьте творожную начинку и выпекайте 20-30 минут при 180 С.

Приготовление хачапури

5. Достаньте хачапури, добавьте в каждое по 1-му желтку и еще на 2 минуты в духовку. Перед подачей добавьте ложечку масла, перемешайте начинку и можно есть! 

Готовые хачапури

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