Идеальная альтернатива пирогам – хачапури. Готовить их можно по-разному, но незаменимым продуктом во всех вариантах остается сыр.

Кулинар Оксана поделилась в Instagram рецептом вкусных хачапури по-аджарски, с двумя видами сыра.

Видео дня

Ингредиенты:

Мука – 500 г

Дрожжи сухие – 7 г

Вода (теплая, не горячая) – 300 мл

Соль – 10 г

Сахар – 1 ст. л.

Масло растительное – 3 ст. л.

Начинка:

Сыр сулугуни – 250 г

Сыр адыгейский – 250 г

Яйцо – 1 шт.

Вода – 50-70 грамм

Соль (кол-во зависит от солености сыра)

Дополнительно:

Желтки – 1 шт.

Масло – 10 г

Способ приготовления:

1. Муку, сахар, соль и сухие дрожжи смешайте, добавить теплую воду и вымешайте тесто. Затем в два подхода добавьте растительное масло, хорошо вымешайте.

2. Тесто выложите в смазанную маслом миску, накройте полотенцем или пленкой и поставьте в теплое место. Можно предварительно немного подогреть духовку, выключить и поставить стакан кипятка и туда тесто на 40-60 минут.

3. Начинка: натрите сулугуни, адигейский сыр покрошите руками, добавьте яйцо, соль и воду, хорошо вымешайте.

4. Когда тесто подойдет, разделите на 2 или 4 порции и раскатайте руками. Серединка должна быть очень тонкой. В бортики можно добавить немного сыра, по желанию. Сформируйте руками хачапури, в серединку добавьте творожную начинку и выпекайте 20-30 минут при 180 С.

5. Достаньте хачапури, добавьте в каждое по 1-му желтку и еще на 2 минуты в духовку. Перед подачей добавьте ложечку масла, перемешайте начинку и можно есть!

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: