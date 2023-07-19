Хачапури – идеальная альтернатива пирогам, пирожкам. Для того, чтобы блюдо было удачным и вкусный, нужно обязательно придерживаться пропорций при приготовлении.

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусных хачапури по-мегрельски, которые готовятся всего 15 минут.

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Ингредиенты:

мука – 200 г

дрожжи сухие – 5 г

соль – 5 г

сахар – 5 г

масло – 10 мл (5 мл. в тесто, остальное смазать форму)

теплая вода – 140 мл

сыр сулугуни (или моцарелла) – 250 г

желток – 1 шт.

сметана – 1 ст. л.

Способ приготовления:

1. В теплую воду добавьте дрожжи, сахар, соль, перемешайте венчиком, добавьте просеянную муку, замесите тесто, в процессе добавляя масло. Тесто будет немного липкое, муку не добавляйте, можно смазать руки растительным маслом, тогда тесто будет лучше.

2. Положите тесто в миску смазанную растительным маслом, накройте полотенцем и оставьте на 45 минут в теплом месте.

3. Переложите тесто на пергамент, руками формируйте круг, выложите половину сыра натертого на терку, защепите как пирог. Еще раз слегка придавите руками, сверху смажьте смешанным желтком со сметаной, выложите оставшийся сыр и ставьте в разогретую духовку до 200 градусов на 15-20 минут.

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