Хачапури – это вкусная и ароматная грузинская выпечка. Его можно готовить в открытом виде – по-аджарски, и в закрытом – по-мегрельски. В двух рецептах блюдо содержит в себе большое количество сочной сырной начинки. Самое главное – это сделать удачное тесто.

Фудблогер Лилия Лабуда (li_li2358) на своей странице в Instagram поделилась рецептом хачапури по-мегрельски, тесто для которого готовится на кефире.

Ингредиенты:

Тесто:

мука – 500 г

кефир – 400 мл

масло сливочное – 50 г

сухие дрожжи – 7 г

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сахар – 1 ч. л.

соль – 1 ч. л.

Начинка:

сыр сулугуни – 400 г

адыгейский сыр – 100 г

1 яйцо и 1 белок + 1 желток для смазывания

Способ приготовления:

1. Для начала приготовить тесто. Для этого нужно растопить сливочное масло и оставить, чтобы оно немного остыло.

2. Кефир подогреть до теплого состояния. Добавить к нему дрожжи, соль, сахар, охлажденное масло и тщательно перемешать.

3. Насыпать просеянную муку и замесить тесто. В готовом виде накрыть посуду с тестом пленкой и оставить в теплом месте на несколько часов.

4. Тем временем подготовить начинку, а именно натереть сыр сулугуни на терке, адыгейский – покрошить. Смешать оба вида, добавив к ним 1 яйцо и 1 белок. Перемешать.

5. Готовое тесто выложить на рабочую поверхность, немного растянуть его руками в круг, на середину выложить начинку и закрепить бока теста между собой.

6. Перевернуть хачапури на другую сторону и раскатать в круг толщиной 2-3 сантиметра. Смазать хачапури желтком и сделать внутри небольшую дырку. Посыпать еще немного сыром.

7. Запекать при температуре 190 градусов 30 минут. Готово!

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