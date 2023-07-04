Хачапури с сыром по-мегрельски: готовится на кефире
Хачапури – это вкусная и ароматная грузинская выпечка. Его можно готовить в открытом виде – по-аджарски, и в закрытом – по-мегрельски. В двух рецептах блюдо содержит в себе большое количество сочной сырной начинки. Самое главное – это сделать удачное тесто.
Фудблогер Лилия Лабуда (li_li2358) на своей странице в Instagram поделилась рецептом хачапури по-мегрельски, тесто для которого готовится на кефире.
Ингредиенты:
Тесто:
- мука – 500 г
- кефир – 400 мл
- масло сливочное – 50 г
- сухие дрожжи – 7 г
- сахар – 1 ч. л.
- соль – 1 ч. л.
Начинка:
- сыр сулугуни – 400 г
- адыгейский сыр – 100 г
- 1 яйцо и 1 белок + 1 желток для смазывания
Способ приготовления:
1. Для начала приготовить тесто. Для этого нужно растопить сливочное масло и оставить, чтобы оно немного остыло.
2. Кефир подогреть до теплого состояния. Добавить к нему дрожжи, соль, сахар, охлажденное масло и тщательно перемешать.
3. Насыпать просеянную муку и замесить тесто. В готовом виде накрыть посуду с тестом пленкой и оставить в теплом месте на несколько часов.
4. Тем временем подготовить начинку, а именно натереть сыр сулугуни на терке, адыгейский – покрошить. Смешать оба вида, добавив к ним 1 яйцо и 1 белок. Перемешать.
5. Готовое тесто выложить на рабочую поверхность, немного растянуть его руками в круг, на середину выложить начинку и закрепить бока теста между собой.
6. Перевернуть хачапури на другую сторону и раскатать в круг толщиной 2-3 сантиметра. Смазать хачапури желтком и сделать внутри небольшую дырку. Посыпать еще немного сыром.
7. Запекать при температуре 190 градусов 30 минут. Готово!
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