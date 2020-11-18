Давненько я не делился с вами рецептами блюд грузинской национальной кухни и даже сам соскучился по этой насыщенной остроте с привкусом грецких орехов. В этот раз я решил приготовить суп харчо, такой насыщенный и ароматный. Я, естественно, немного модернизировал рецепт, и без того вкусный суп стал просто божественным. Уверен, вы скажете так же после первой же ложки!

Харчо с грецкими орехами

КАК ПРИГОТОВИТЬ

Кухня

Грузинская

Время подготовки

20 минут

Время приготовления

2 часа

Порции

8-10

ИНГРЕДИЕНТЫ

400 г Телячьи ребра

2 шт. Лук репчатый

1,5 головки Чеснок

3 литра Вода

3-4 ст. л. Растительное масло

300 г Фарш говяжий

100 г Рис

2-3 ст. л. Томатная паста

½ ч. л. Хмели-сунели

1 ч. л. орегано

½ шт. Перец Чили

1-2 шт. Лавровый лист

½ ч. л. Зира

50 г Грецкие орехи

2-3 ст. л. Ткемали

7-8 веточек Кинза (опционально)

по вкусу Соль и перец

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ

Говяжьи ребра (400 г) хорошо вымойте и обсушите бумажным полотенцем. На противень с пергаментом выложите ребра, репчатый лук (1 шт.) и чеснок (1 шт.), разрезанные вдоль пополам.

Запекайте в духовке с температурой 220 градусов в течение 15-20 минут. Если хотите получить более насыщенный луком бульон, возьмите 2 луковицы.

Затем ребра и лук с чесноком переложите в кастрюлю и залейте 3 л воды. Варите насыщенный бульон на среднем огне в течение 60-90 минут до готовности ребер.

Вторую луковицу нарежьте средним кубиком. Припустите на сковороде с небольшим количеством растительного масла (3-4 ст. л.) до прозрачности в течение 1-2 минут.

Добавьте фарш (300 г) в сковороду и подрумяньте его при постоянном помешивании.

Рис (100 г) промойте несколько раз под проточной водой и отправьте в сковороду к луку с фаршем.

Введите томатную пасту (2-3 ст. л.) и слайсы перца чили (½ шт.).

Добавьте в сковороду 2-3 половника горячего бульона из ребер. Протушите полученную заправку под крышкой в течение 5-7 минут на тихом огне.

Пришло время специй – добавьте орегано (1 ч. л.), хмели-сунели (½ ч. л.), зиру (½ ч. л.) и ткемали (2-3 ст. л.). Посолите по вкусу. Можно вводить специи на этом этапе или же в конце, на вкусе это не отразится.

Бульон из ребер с луком и чесноком процедите. Лук и чеснок уберите, они нам больше не пригодятся.

Верните процеженный бульон в кастрюлю и снова доведите до кипения на сильном огне. Переложите в кастрюлю заправку и уменьшите огонь до минимума. Тушите 15-20 минут.

Оберите мясо с ребер и нарежьте его небольшими кусочками по 3-4 см. Добавьте мясо к супу.

Грецкие орехи (50 г) мелко порубите и добавьте в кастрюлю. Бросьте лавровый лист (1-2 шт.).

Чеснок (½ головки) очистите и мелко порубите. Добавьте чеснок в суп. Через минут 10-15 уберите суп с огня и дайте настояться 20-30 минут, чтобы он насытился ароматами. При подаче посыпьте суп мелкорубленой зеленью кинзы (7-8 веточек), если являетесь таким же ярым поклонником этого божественного аромата, как и я.

Готовить – это просто!

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