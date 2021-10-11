Хитрости, которые сделают идеальным любое тесто – опыт фудблогера

Приготовить хорошее тесто для любой выпечки получается не всегда. Оно может быть слишком жидким или тугим, плохо пропекаться или гореть. Но достаточно знать всего несколько тонкостей, которые сделают идеальным любое тесто и, соответственно, выпечку из него.

Сегодня редакция FoodOboz делится подборкой полезных лайфхак для всех видов теста, которые опубликовал фудблогер vypechka_coohmister на своей странице в Instagram.

Для того, чтобы булки и пироги были пышными и мягкими даже на следующий день, в тесто следует добавить разведенный картофельный крахмал. Также, всегда следует использовать только просеянную муку, чтобы блюдо получилось рыхлой. В любое тесто (кроме пельменного, слоеного, заварного, песочного), то есть тесто на пироги, блины, хлеб, оладьи можно добавить столовую ложку манки на 0,5 литров жидкости. Это способствует тому, что выпечка долго не высыхает. Еще одним ингредиентом, от которого выпечка остается рыхлой на долгое время, является минеральная вода. Нужно развести 1 чайную ложку соды в 1/2 стакана минералки, слегка потушить ее лимонной кислотой или уксусом.

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В помещении, где готовится тесто, не должно быть сквозняков – они способствуют образованию очень плотной корочки на выпечке. При замесе дрожжевого теста все продукты должны быть теплыми или комнатной температуры, продукты из холодильника замедляют подъем теста. Для дрожжевых изделий масса всегда должна быть подогретой до 30-35ºС. Ящо температура будет очень низкой или высокой дрожжи не будут действовать определенным образом. При замесе теста руки обязательно должны быть сухими. Перед тем, как поставить изделия в духовку, тесто должно постоять при комнатной температуре 15-20 минут. Если этого не сделать, оно плохо поднимается и блюдо не пропечется.

В тесто (дрожжевое и пресно-сдобное) лучше всего добавлять нерозтоплене сливочное масло, чтобы не нарушать структуру теста.

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