Хлеб – один из самых базовых продуктов, который всегда должен быть дома. Приготовить его можно по-разному: с дрожжами и без, на воде или на молоке, на пшеничной или ржаной муке. Но одно остается неизменным – каждая хозяйка хочет, чтобы хлеб оставался мягким и свежим как можно дольше. Для этого существует рецепт хлеба, в тесто для которого добавляют твердый сыр и картофель. Говорят, такой хлеб не черствеет несколько дней.

Рецептом хлеба с сыром и картофелем поделилась фудблогер Дина Ляшик (dina_liashyk) на своей странице в Instagram.

Ингредиенты:

молоко – 200 мл

дрожжи сухие – 6 г\ сырые – 20 г

яйца – 1 шт

соль – 1\2 ч. л.

сахар – 1 ч. л.

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оливковое масло – 60 мл

сырой картофель – 1 шт

твердый сыр – 100 г

мука – 300 г

твердый сыр для узора

Способ приготовления:

1. Смешать теплое молоко и дрожжи.

2. Добавить соль и сахар.

3. Картофель почистить и натереть на крупной терке, добавить в молоко.

4. Твердый сыр также натереть на крупной терке и добавить в массу.

5. Добавить яйцо и оливковое масло. Перемешать.

6. Просеять муку и замесить тесто кухонной лопаткой. Накрыть тесто и оставить на час в теплом месте.

7. Когда тесто увеличится в объеме, обмять его и переложить в форму для выпечки. Форму нужно смазать сливочным маслом или застелить пергаментом.

8. Сделать узор на хлебе. В каждую линию выложить ломтик сыра. Оставить хлеб на 30 минут, чтобы снова подошел.

9. Выпекать при температуре 190 градусов 20-25 минут.

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