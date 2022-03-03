Хлеб на сковороде за 30 минут: рецепт от Алекса Якутова
Один из самых востребованных продуктов сейчас в Украине – хлеб. Готовить который нужно научится из минимального количества продуктов, без яиц и молоко.
Кулинар Алекс Якутов поделился в Instagram-stories самым простым рецептом хлеба на воде, который сможет приготовить каждый, даже если никогда про этого не готовил.
Ингредиенты:
Мука любая – 2,5 стакана
Вода – 1 стакан
Соль – 0,5 ст. л.
Масло растительное – 2 ст. л.
Способ приготовления:
1. Просейте муку, добавьте соль, воду и масло, хорошо перемешайте и замесите тесто.
2. Готовому тесту дайте постоять 30 минут.
3. После сделайте одно "обнимание" теста и дайте еще постоять 30-40 минут, чтобы просто разошлась клейковина.
4. После этого отрежьте кусочек теста и тоненько раскатайте, как на лаваш.
5. Далее просто обжарьте лепешки с двух сторон до готовности на сковороде, но без масла.
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