Вкусный хлебный пудинг: что приготовить из остатков паски

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Вкусный хлебный пудинг: что приготовить из остатков паски

Пасха уже прошла, но остались паски и теперь вы не знаете, что с ними делать? Как оказалось, из них можно приготовить вкуснейший и ароматный хлебный пудинг.

Как правильно это сделать, знает фудблогер Ольга Рябенко. В Instagram она рассказала, что этот рецепт идеально подойдет для любого черствого хлеба. Таким образом получается питательный завтрак, который часто готовят англичане.

Вкусный хлебный пудинг: что приготовить из остатков паски
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Ингредиенты

  • Паска
  • Масло сливочное – 50 г
  • Яйца – 4 шт.
  • Молоко – 500 мл
  • Сливки 15-30% – 500 мл
  • Сахар – 120-150 г
  • Ванильный сахар – 2 ч. л.
  • Сахарная пудра

Способ приготовления

1. Паски порезать на куски. Но верхушки с глазурью не использовать.

2. Для заливки смешать все ингредиенты до однородной массы, кроме масла и сахарной пудры.

3. Форму смазать маслом.

4. Каждый кусок погрузить в заливку и выложить в форму.

Вкусный хлебный пудинг: что приготовить из остатков паски

5. Залить остатками заливки, чтобы она покрыла весь хлеб.

Вкусный хлебный пудинг: что приготовить из остатков паски

6. Масло порезать на кусочки и разложить между хлебом.

7. Посыпать сахарной пудрой и выпекать при температуре 170° в течение 35 мин.

Вкусный хлебный пудинг: что приготовить из остатков паски

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