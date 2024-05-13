Вкусный хлебный пудинг: что приготовить из остатков паски
Пасха уже прошла, но остались паски и теперь вы не знаете, что с ними делать? Как оказалось, из них можно приготовить вкуснейший и ароматный хлебный пудинг.
Как правильно это сделать, знает фудблогер Ольга Рябенко. В Instagram она рассказала, что этот рецепт идеально подойдет для любого черствого хлеба. Таким образом получается питательный завтрак, который часто готовят англичане.
Ингредиенты
- Паска
- Масло сливочное – 50 г
- Яйца – 4 шт.
- Молоко – 500 мл
- Сливки 15-30% – 500 мл
- Сахар – 120-150 г
- Ванильный сахар – 2 ч. л.
- Сахарная пудра
Способ приготовления
1. Паски порезать на куски. Но верхушки с глазурью не использовать.
2. Для заливки смешать все ингредиенты до однородной массы, кроме масла и сахарной пудры.
3. Форму смазать маслом.
4. Каждый кусок погрузить в заливку и выложить в форму.
5. Залить остатками заливки, чтобы она покрыла весь хлеб.
6. Масло порезать на кусочки и разложить между хлебом.
7. Посыпать сахарной пудрой и выпекать при температуре 170° в течение 35 мин.
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