Хоккайдо – японский молочный хлеб: выпечка, которая долго не черствеет
Японский молочный хлеб – хоккайдо – это мягкая, нежная и пышная выпечка, которая совершенно не крошится и долго не черствеет. Это возможно благодаря специальной заварке на основе муки. На первый взгляд может показаться, что процесс приготовления создает много хлопот. Но это совсем не так и в результате вы получаете и полноценный хлеб, и нереально вкусный десерт.
Фудблогер Юлия (cooking_by_yuliya) на своей странице в Instagram поделилась рецептом японского молочного хлеба хоккайдо.
Ингредиенты:
Заварка:
молоко – 100 мл
мука – 20 г
Тесто:
мука – 350 г
яйца – 1 шт
теплое молоко – 150 мл
дрожжи прессованные – 15 г\сухие – 5 г
сахар – 2 ст. л.
сливочное масло – 1 ст. л.
соль – щепотка
Способ приготовления:
1. Для заварки смешать муку с молоком и подогреть. Постоянно помешивая, довести до состояния пасты.
2. Для теста смешать молоко с сахаром и дрожжами.
3. Добавить аварку и яйцо.
4. Добавить муку и соль. Замесить тесто.
5. Добавить масло. Оставить тесто подниматься на 1-1,5 часа.
6. Тесто разделить на равные части. Сформировать шары оставить, чтобы поднялись.
7. Выложить в форму и смазать молоком.
8. Выпекать при температуре 180 градусов 30 минут.
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