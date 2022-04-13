Хоккайдо – японский молочный хлеб: выпечка, которая долго не черствеет

Татьяна Козюк
FoodOboz
2 минуты
1,1 т.
Хоккайдо – японский молочный хлеб: выпечка, которая долго не черствеет

Японский молочный хлеб – хоккайдо – это мягкая, нежная и пышная выпечка, которая совершенно не крошится и долго не черствеет. Это возможно благодаря специальной заварке на основе муки. На первый взгляд может показаться, что процесс приготовления создает много хлопот. Но это совсем не так и в результате вы получаете и полноценный хлеб, и нереально вкусный десерт.

Фудблогер Юлия (cooking_by_yuliya) на своей странице в Instagram поделилась рецептом японского молочного хлеба хоккайдо.

Рецепт молочного хлеба

Ингредиенты:

Заварка:

  • молоко – 100 мл

  • мука – 20 г

Тесто:

  • мука – 350 г

  • яйца – 1 шт

  • теплое молоко – 150 мл

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  • дрожжи прессованные – 15 г\сухие – 5 г

  • сахар – 2 ст. л.

  • сливочное масло – 1 ст. л.

  • соль – щепотка

Способ приготовления:

1. Для заварки смешать муку с молоком и подогреть. Постоянно помешивая, довести до состояния пасты.

2. Для теста смешать молоко с сахаром и дрожжами.

Приготовление теста для хлеба

3. Добавить аварку и яйцо.

4. Добавить муку и соль. Замесить тесто.

5. Добавить масло. Оставить тесто подниматься на 1-1,5 часа.

Тесто на молоке

6. Тесто разделить на равные части. Сформировать шары оставить, чтобы поднялись.

7. Выложить в форму и смазать молоком.

8. Выпекать при температуре 180 градусов 30 минут.

Японский молочный хлеб хоккайдо

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