Холодец будет прозрачным и наваристым: в чем секрет идеального блюда
Приготовить прозрачный и наваристый холодец – это задача не из простых. Можно только упустить момент выкипания – и бульон помутнеет. Но если придерживаться следующей технологии – блюдо получится идеальным.
Идея приготовления идеального прозрачного холодца опубликована на странице фудблогера Наталии Рыжковой (natali_ryzkova) в Instagram. Из мяса можно выбрать курицу. свинину или говядину.
Технология приготовления прозрачного студня:
1. Сначала нужно замочить мясо на 4-5 часов.
2. Все хорошо промыть.
3. Залить чистой водой и поставить на огонь.
4. Довести до кипения, снять с огня.
5. Слить воду.
6. Хорошо все промыть, залить чистой водой и поставить снова на огонь.
7. Довести до кипения на маленьком огне (должны быть легкие пузырьки).
8. Варить 5 часов с добавлением моркови, лука, перца горошком.
9. Отставить, процедить бульон.
10. К нему добавить чеснок, много соли, а мясо разделить на волокна.
11. Разлить по тарелкам и отставить до застывания.
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