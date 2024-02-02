Приготовить прозрачный и наваристый холодец – это задача не из простых. Можно только упустить момент выкипания – и бульон помутнеет. Но если придерживаться следующей технологии – блюдо получится идеальным.

Идея приготовления идеального прозрачного холодца опубликована на странице фудблогера Наталии Рыжковой (natali_ryzkova) в Instagram. Из мяса можно выбрать курицу. свинину или говядину.

Технология приготовления прозрачного студня:

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1. Сначала нужно замочить мясо на 4-5 часов.

2. Все хорошо промыть.

3. Залить чистой водой и поставить на огонь.

4. Довести до кипения, снять с огня.

5. Слить воду.

6. Хорошо все промыть, залить чистой водой и поставить снова на огонь.

7. Довести до кипения на маленьком огне (должны быть легкие пузырьки).

8. Варить 5 часов с добавлением моркови, лука, перца горошком.

9. Отставить, процедить бульон.

10. К нему добавить чеснок, много соли, а мясо разделить на волокна.

11. Разлить по тарелкам и отставить до застывания.

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