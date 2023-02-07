Приготовление холодца вызывает у хозяек достаточно много вопросов: как приготовить прозрачный бульон, что сделать, чтобы он застыл, сколько времени нужно варить мясо. Но все гораздо проще, чем кажется. Нужно знать несколько простых хитростей.

О том, как приготовить наваристый и прозрачный холодец рассказала фудблогер Виталина с ником v.vanilinka в Instagram.

Ингредиенты:

1 кг куриных кавычек, крыльев, шеи, головы

1,5-2 кг мясных частей курицы

2-4 моркови

2-4 луковицы (для цвета с шелухой)

Видео дня

1/3 корня петрушки – по желанию

3-4 лавровых листочка

6-10 горошин черного перца

1-2 горошины душистого перца

соль

4-7 зубчика чеснока

другие специи по вкусу

Способ приготовления:

1. Все части курицы хорошо промыть. Если есть время, можно замочить в холодной соленой воде на несколько часов. Эту воду слить.

2. Если курица из магазинас– нужно залить мясо и кости водой, довести до кипения, проварить 3 минуты, затем эту воду слить.

3. На дно большой кастрюли сложить косточки, сверху – мясные части и залить холодной водой на 2-3 пальца выше уровня мяса. Довести до кипения на среднесильном огне. Снять пенку и свернувшийся белок добавить 1,5 ч.л. соли, убавить огонь до минимума и варить 4-6 часов. За 1-2 часа до выключения добавить овощи, специи, соль.

4. За 5 минут до выключения добавить чеснок. Попробовать холодец на соль, в горячем виде он должен быть более соленым, чем обычно.

5. Достать мясо и косточки из бульона. Мясо разобрать руками на волокна, удаляя все кости и хрящи. Бульон процедить через сито через 2-3 слоя марли.

6. Разложить мясо по формам. По желанию украсить морковью, отварными яйцами или листиками зелени. Залить бульоном и оставить охлаждаться на столе. Когда остынет – переставить в холодильник.

7. Застывать холодец будет 5-6 часов.

Несколько секретов по приготовлению:

1. Если бульон получился мутный – его можно почистить белком от куриного яйца: взбить белок в пену, добавить в кипящий бульон (без мяса). Когда немного бросит – процедить бульон.

2. Жир на поверхности можно убрать с помощью бумажных салфеток. Жир нужно просто вымочить салфеткой, затем выбросить ее.

3. Если холодец не застыл – нужно его подогреть и добавить размоченный в воде желатин.

4. Если нет куриных костей – можно использовать желатин: на 2 л бульона нужно 3 ч.л. желатина + 15 ч.л. воды, залить и оставить на 20 минут. Затем добавить чуть-чуть горячего бульона, размешать до растворения всех гранул, перелить в кастрюлю и немного прогреть.

5. Хранится холодец в холодильнике не более 5 дней. Если нужно дольше – заморозьте уже готовый холодец, а когда потребуется – разморозьте, подогрейте и дайте снова застыть.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: