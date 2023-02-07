Холодец, который всегда получится прозрачным: 5 действенных советов
Приготовление холодца вызывает у хозяек достаточно много вопросов: как приготовить прозрачный бульон, что сделать, чтобы он застыл, сколько времени нужно варить мясо. Но все гораздо проще, чем кажется. Нужно знать несколько простых хитростей.
О том, как приготовить наваристый и прозрачный холодец рассказала фудблогер Виталина с ником v.vanilinka в Instagram.
Ингредиенты:
- 1 кг куриных кавычек, крыльев, шеи, головы
- 1,5-2 кг мясных частей курицы
- 2-4 моркови
- 2-4 луковицы (для цвета с шелухой)
- 1/3 корня петрушки – по желанию
- 3-4 лавровых листочка
- 6-10 горошин черного перца
- 1-2 горошины душистого перца
- соль
- 4-7 зубчика чеснока
- другие специи по вкусу
Способ приготовления:
1. Все части курицы хорошо промыть. Если есть время, можно замочить в холодной соленой воде на несколько часов. Эту воду слить.
2. Если курица из магазинас– нужно залить мясо и кости водой, довести до кипения, проварить 3 минуты, затем эту воду слить.
3. На дно большой кастрюли сложить косточки, сверху – мясные части и залить холодной водой на 2-3 пальца выше уровня мяса. Довести до кипения на среднесильном огне. Снять пенку и свернувшийся белок добавить 1,5 ч.л. соли, убавить огонь до минимума и варить 4-6 часов. За 1-2 часа до выключения добавить овощи, специи, соль.
4. За 5 минут до выключения добавить чеснок. Попробовать холодец на соль, в горячем виде он должен быть более соленым, чем обычно.
5. Достать мясо и косточки из бульона. Мясо разобрать руками на волокна, удаляя все кости и хрящи. Бульон процедить через сито через 2-3 слоя марли.
6. Разложить мясо по формам. По желанию украсить морковью, отварными яйцами или листиками зелени. Залить бульоном и оставить охлаждаться на столе. Когда остынет – переставить в холодильник.
7. Застывать холодец будет 5-6 часов.
Несколько секретов по приготовлению:
1. Если бульон получился мутный – его можно почистить белком от куриного яйца: взбить белок в пену, добавить в кипящий бульон (без мяса). Когда немного бросит – процедить бульон.
2. Жир на поверхности можно убрать с помощью бумажных салфеток. Жир нужно просто вымочить салфеткой, затем выбросить ее.
3. Если холодец не застыл – нужно его подогреть и добавить размоченный в воде желатин.
4. Если нет куриных костей – можно использовать желатин: на 2 л бульона нужно 3 ч.л. желатина + 15 ч.л. воды, залить и оставить на 20 минут. Затем добавить чуть-чуть горячего бульона, размешать до растворения всех гранул, перелить в кастрюлю и немного прогреть.
5. Хранится холодец в холодильнике не более 5 дней. Если нужно дольше – заморозьте уже готовый холодец, а когда потребуется – разморозьте, подогрейте и дайте снова застыть.
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