Холодец из курицы: как сварить прозрачный бульон и избавиться от жира
Холодец – это блюдо без которого не обходится ни один праздничный стол. Один из показателей удачного студня – это прозрачный и наваристый бульон. И самым удачным он выходит именно из куриного мяса – в меру жирного и сочного.
В одном из кулинарных блогов (v.vanilinka) в Instagram был опубликован рецепт прозрачного холодца из курицы и несколько секретов приготовления популярного блюда.
Ингредиенты:
- куриные лапы, крылья, шея, голова – 1 кг
- мясные части курицы – 1,5-2 кг
- морковь – 2-4 шт
- лук – 2-4 шт
- корень петрушки – 1\2 шт
- лавровые листья – 3-4 шт
- перец горошек – 6-10 шт
- перец душистый горошек – 1-2 шт
- соль
- чеснок – 4-7 зубчиков
- специи
Способ приготовления:
1. Все части курицы хорошо промыть. Если есть время, можно замочить в прохладной соленой воде на 5-6 часов. После – эту воду нужно слить.
2. На дно большой кастрюли положить косточки, сверху – мясные части и залить холодной водой на 2-3 пальца выше уровня мяса. Довести до кипения на среднем огне. В процессе нужно будет снимать пену и белок, также стоит достать 1,5 ч. л. соли и готовить на слабом огне 4-6 часов.
3. За 1-2 часа до выключения добавить овощи, специи, соль.
4. За 5 минут до выключения добавить чеснок.
5. Когда все будет готово, достать мясо и косточки из бульона. Мясо разобрать на волокна, удаляя все кости и хрящи. Бульон нужно процедить через сито.
6. Разложить мясо в формы. По желанию украсить морковью, отварными яйцами или листиками зелени. Залить бульоном и оставить охлаждаться на столе. Когда остынет переставить в холодильник. Застывать студень будет 5-6 часов.
Секреты приготовления:
- Если бульон получился мутным, его можно почистить яичным белком. Для этого нужно взбить бульон в пену, добавить в кипящий бульон без мяса, готовить несколько минут, после чего процедить.
- Жир на поверхности бульона можно почистить бумажными салфетками. Нужно положить салфетку несколько раз на поверхность и когда она пропитается, просто убрать ее.
- Если холодец не застыл – его нужно разогреть и развести с набухшим желатином.
- Если нет куриных костей, для застывания использовать желатин.
- Холодец хранится до 5 дней в холодильнике. Если не успеваете его съесть, нужно заморозить. В нужный момент блюдо нужно снова разморозить, прокипятить и снова дать застыть.
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