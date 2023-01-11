Холодец – это блюдо без которого не обходится ни один праздничный стол. Один из показателей удачного студня – это прозрачный и наваристый бульон. И самым удачным он выходит именно из куриного мяса – в меру жирного и сочного.

В одном из кулинарных блогов (v.vanilinka) в Instagram был опубликован рецепт прозрачного холодца из курицы и несколько секретов приготовления популярного блюда.

Ингредиенты:

куриные лапы, крылья, шея, голова – 1 кг

мясные части курицы – 1,5-2 кг

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морковь – 2-4 шт

лук – 2-4 шт

корень петрушки – 1\2 шт

лавровые листья – 3-4 шт

перец горошек – 6-10 шт

перец душистый горошек – 1-2 шт

соль

чеснок – 4-7 зубчиков

специи

Способ приготовления:

1. Все части курицы хорошо промыть. Если есть время, можно замочить в прохладной соленой воде на 5-6 часов. После – эту воду нужно слить.

2. На дно большой кастрюли положить косточки, сверху – мясные части и залить холодной водой на 2-3 пальца выше уровня мяса. Довести до кипения на среднем огне. В процессе нужно будет снимать пену и белок, также стоит достать 1,5 ч. л. соли и готовить на слабом огне 4-6 часов.

3. За 1-2 часа до выключения добавить овощи, специи, соль.

4. За 5 минут до выключения добавить чеснок.

5. Когда все будет готово, достать мясо и косточки из бульона. Мясо разобрать на волокна, удаляя все кости и хрящи. Бульон нужно процедить через сито.

6. Разложить мясо в формы. По желанию украсить морковью, отварными яйцами или листиками зелени. Залить бульоном и оставить охлаждаться на столе. Когда остынет переставить в холодильник. Застывать студень будет 5-6 часов.

Секреты приготовления:

Если бульон получился мутным, его можно почистить яичным белком. Для этого нужно взбить бульон в пену, добавить в кипящий бульон без мяса, готовить несколько минут, после чего процедить.

Жир на поверхности бульона можно почистить бумажными салфетками. Нужно положить салфетку несколько раз на поверхность и когда она пропитается, просто убрать ее.

Если холодец не застыл – его нужно разогреть и развести с набухшим желатином.

Если нет куриных костей, для застывания использовать желатин.

Холодец хранится до 5 дней в холодильнике. Если не успеваете его съесть, нужно заморозить. В нужный момент блюдо нужно снова разморозить, прокипятить и снова дать застыть.

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