Холодец из ратицы и куриного мяса: всегда получается прозрачным
Для того, чтобы приготовить наваристый холодец, часто используют мясо свинины. Если же блюдо должно быть диетическим – берут курицу. Также можно совмещать эти продукты. Холодец будет очень насыщенным, но при этом легким и прозрачным.
Идея приготовления прозрачного холодөа из ратицы и курицы опубликована на кулинарной странице yimo_in_ukraine в Instagram.
Ингредиенты:
- свиная ратица – 1 шт
- домашняя курица – 1,5-2 кг
- морковь – 2 шт
- лук – 2 шт
- перец горошком – 20 шт
- соль (досолить по потребности по вкусу)
Способ приготовления:
1. Мясо предварительно замочить в прохладной воде на 1 час, помыть.
2. В чистой воде довести до кипения, проварить 10 мин, затем слить.
3. Залить снова чистой водой 4-5 л, добавить часть соли по вкусу.
4. Варить 3,5 часа.
5. Далее добавить: морковь, лук, перец горошком, соль (досолить по потребности по вкусу).
6. Варить еще 1,5 часа.
7. За 5 мин до конца добавить тертый чеснок 2-3 зубчика.
8. Мясо разобрать от косточек и залить процеженным бульоном.
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