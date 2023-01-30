Холодец из ратицы и куриного мяса: всегда получается прозрачным

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Холодец из ратицы и куриного мяса: всегда получается прозрачным

Для того, чтобы приготовить наваристый холодец, часто используют мясо свинины. Если же блюдо должно быть диетическим – берут курицу. Также можно совмещать эти продукты. Холодец будет очень насыщенным, но при этом легким и прозрачным.

Идея приготовления прозрачного холодөа из ратицы и курицы опубликована на кулинарной странице yimo_in_ukraine в Instagram.

Холодец из ратицы и куриного мяса: всегда получается прозрачным

Ингредиенты:

  • свиная ратица – 1 шт
  • домашняя курица – 1,5-2 кг
  • морковь – 2 шт
  • лук – 2 шт
  • перец горошком – 20 шт
  • соль (досолить по потребности по вкусу)
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Способ приготовления:

Холодец из ратицы и куриного мяса: всегда получается прозрачным

1. Мясо предварительно замочить в прохладной воде на 1 час, помыть.

2. В чистой воде довести до кипения, проварить 10 мин, затем слить.

 

3. Залить снова чистой водой 4-5 л, добавить часть соли по вкусу.

4. Варить 3,5 часа.

 

5. Далее добавить: морковь, лук, перец горошком, соль (досолить по потребности по вкусу).

Холодец из ратицы и куриного мяса: всегда получается прозрачным

6. Варить еще 1,5 часа.

7. За 5 мин до конца добавить тертый чеснок 2-3 зубчика.

 

8. Мясо разобрать от косточек и залить процеженным бульоном.

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