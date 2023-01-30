Для того, чтобы приготовить наваристый холодец, часто используют мясо свинины. Если же блюдо должно быть диетическим – берут курицу. Также можно совмещать эти продукты. Холодец будет очень насыщенным, но при этом легким и прозрачным.

Идея приготовления прозрачного холодөа из ратицы и курицы опубликована на кулинарной странице yimo_in_ukraine в Instagram.

Ингредиенты:

свиная ратица – 1 шт

домашняя курица – 1,5-2 кг

морковь – 2 шт

лук – 2 шт

перец горошком – 20 шт

соль (досолить по потребности по вкусу)

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Способ приготовления:

1. Мясо предварительно замочить в прохладной воде на 1 час, помыть.

2. В чистой воде довести до кипения, проварить 10 мин, затем слить.

3. Залить снова чистой водой 4-5 л, добавить часть соли по вкусу.

4. Варить 3,5 часа.

5. Далее добавить: морковь, лук, перец горошком, соль (досолить по потребности по вкусу).

6. Варить еще 1,5 часа.

7. За 5 мин до конца добавить тертый чеснок 2-3 зубчика.

8. Мясо разобрать от косточек и залить процеженным бульоном.

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