Холодный испанский суп гаспачо за 10 минут: готовится легче окрошки
Гаспачо – это холодный испанский суп, который может стать альтернативой популярной окрошке. Главный ингредиент первого блюда – томаты, которые вместе с другими свежими овощами и специями сбивают в блендере в однородную текстуру. Блюдо готовится элементарно и весь процесс занимает от силы 10 минут.
Фудблогер Яна с ником ohmyborsh на своей странице в Instagram поделилась классическим рецептом холодного испанского супа гаспачо с томатами.
Ингредиенты:
- помидоры – 750 г
- огурцы – 150 г
- кусок хлеба – +- 40 г
- лук красный – 30 г
- чеснок – 3 зубчика
- оливковое масло – 4-5 ст. л.
- бальзамический уксус – 2 ст. л.
- соль
- молоко/сливки – 2 ст. л.
- базилик или любая зелень для подачи
Способ приготовления:
1. Сначала нужно подготовить овощи. Для этого с огурцов снять кожуру и нарезать меньшими произвольными кусками. Также порезать произвольно остальные овощи.
2. Переложить подготовленные овощи в чашу блендера. Взбить все до однородной массы.
3. Добавить к овощам остальные ингредиенты: масло, уксус, соль, молоко или сливки. Снова все взбить до однородности.
4. Получившуюся массу можно дополнительно перетереть через сито для более однородной текстуры.
5. Выложить суп в тарелку, подавать с зеленью и хлебом. Приятного аппетита!
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