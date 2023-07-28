Гаспачо – это холодный испанский суп, который может стать альтернативой популярной окрошке. Главный ингредиент первого блюда – томаты, которые вместе с другими свежими овощами и специями сбивают в блендере в однородную текстуру. Блюдо готовится элементарно и весь процесс занимает от силы 10 минут.

Фудблогер Яна с ником ohmyborsh на своей странице в Instagram поделилась классическим рецептом холодного испанского супа гаспачо с томатами.

Ингредиенты:

помидоры – 750 г

огурцы – 150 г

кусок хлеба – +- 40 г

лук красный – 30 г

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чеснок – 3 зубчика

оливковое масло – 4-5 ст. л.

бальзамический уксус – 2 ст. л.

соль

молоко/сливки – 2 ст. л.

базилик или любая зелень для подачи

Способ приготовления:

1. Сначала нужно подготовить овощи. Для этого с огурцов снять кожуру и нарезать меньшими произвольными кусками. Также порезать произвольно остальные овощи.

2. Переложить подготовленные овощи в чашу блендера. Взбить все до однородной массы.

3. Добавить к овощам остальные ингредиенты: масло, уксус, соль, молоко или сливки. Снова все взбить до однородности.

4. Получившуюся массу можно дополнительно перетереть через сито для более однородной текстуры.

5. Выложить суп в тарелку, подавать с зеленью и хлебом. Приятного аппетита!

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