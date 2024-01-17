Макароны могут быть как самостоятельным блюдом, так и основой для приготовления вкусных и сытных блюд, например, салатов, запеканок и пирогов.

Кулинар Диана поделилась в Instagram рецептом вкусного, сытного салата из макарон, с тунцом, свежими огурцам и помидорами.

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Ингредиенты:

тунец в масле

отварные макароны

огурец

помидор

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Макароны отварите, промойте водой и охладите.

2. Порежьте овощи.

3. Переложите в миску макароны, тунец и овощи, перемешайте и можно есть.

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