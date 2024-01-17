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Холодный салат с макаронами и тунцем для ужина: готовится 15 минут
Макароны могут быть как самостоятельным блюдом, так и основой для приготовления вкусных и сытных блюд, например, салатов, запеканок и пирогов.
Кулинар Диана поделилась в Instagram рецептом вкусного, сытного салата из макарон, с тунцом, свежими огурцам и помидорами.
Ингредиенты:
- тунец в масле
- отварные макароны
- огурец
- помидор
- соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Макароны отварите, промойте водой и охладите.
2. Порежьте овощи.
3. Переложите в миску макароны, тунец и овощи, перемешайте и можно есть.
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