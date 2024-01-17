Холодный салат с макаронами и тунцем для ужина: готовится 15 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
837
Салат из макарон

Макароны могут быть как самостоятельным блюдом, так и основой для приготовления вкусных и сытных блюд, например, салатов, запеканок и пирогов.

Макароны с мясом

Кулинар Диана поделилась в Instagram рецептом вкусного, сытного салата из макарон, с тунцом, свежими огурцам и помидорами.

Как вкусно приготовить макароны
Видео дня

Ингредиенты:

  • тунец в масле
  • отварные макароны
  • огурец
  • помидор
  • соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Макароны отварите, промойте водой и охладите.

Вареные макароны

2. Порежьте овощи.

Свежие овощи

3. Переложите в миску макароны, тунец и овощи, перемешайте и можно есть.

Готовое блюдо

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты