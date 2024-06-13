Холодный зеленый борщ: идеальное блюдо для жаркой погоды

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Холодный зеленый борщ: идеальное блюдо для жаркой погоды

В летнюю жару так хочется отведать что-нибудь освежающее и вкусное. С давних времен украинцы готовили холодные первые блюда, которые являются не только освежающими, но и очень вкусными. Одним из таких блюд является холодник, или холодный борщ.

Существует множество рецептов приготовления этого блюда. Фудблогер Владимир Ярославский в своем Instagram опубликовал рецепт холодного зеленого борща, который, по его мнению, самый лучший.

Холодный зеленый борщ: идеальное блюдо для жаркой погоды

Ингредиенты на 2 порции

  • Кефир густой 1% – 350 мл
  • Яйца – 2 шт
  • Нежная горчица – 25 гр
  • Огурец – 80 гр
  • Редис – 60 гр
  • Картофель отварной – 80 гр
  • Листья щавеля – 120-150 гр
  • Зелень петрушки, укроп, лук
  • Соль

Способ приготовления

1. Отваренные 9–10 минут яйца разделяем на желток и белок.

2. Желтки перетираем с солью и горчицей.

3. Листья щавеля очищаем от стебля и перебиваем с кефиром до однородной консистенции, добавляем в желтки, перемешиваем и доводим по вкусу.

Холодный зеленый борщ: идеальное блюдо для жаркой погоды

4. Мелко сечим белки, огурцы, редис, отварной картофель и много зелени.

Холодный зеленый борщ: идеальное блюдо для жаркой погоды

5. Все добавляем в смесь с кефиром, снова добавляем соли и проверяем достаточно ли вкусно, нравится ли плотность.

Холодный зеленый борщ: идеальное блюдо для жаркой погоды

6. Отставляем в холодильник настояться в течение 30 минут и подаем на стол.

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