Холодный зеленый борщ: идеальное блюдо для жаркой погоды
В летнюю жару так хочется отведать что-нибудь освежающее и вкусное. С давних времен украинцы готовили холодные первые блюда, которые являются не только освежающими, но и очень вкусными. Одним из таких блюд является холодник, или холодный борщ.
Существует множество рецептов приготовления этого блюда. Фудблогер Владимир Ярославский в своем Instagram опубликовал рецепт холодного зеленого борща, который, по его мнению, самый лучший.
Ингредиенты на 2 порции
- Кефир густой 1% – 350 мл
- Яйца – 2 шт
- Нежная горчица – 25 гр
- Огурец – 80 гр
- Редис – 60 гр
- Картофель отварной – 80 гр
- Листья щавеля – 120-150 гр
- Зелень петрушки, укроп, лук
- Соль
Способ приготовления
1. Отваренные 9–10 минут яйца разделяем на желток и белок.
2. Желтки перетираем с солью и горчицей.
3. Листья щавеля очищаем от стебля и перебиваем с кефиром до однородной консистенции, добавляем в желтки, перемешиваем и доводим по вкусу.
4. Мелко сечим белки, огурцы, редис, отварной картофель и много зелени.
5. Все добавляем в смесь с кефиром, снова добавляем соли и проверяем достаточно ли вкусно, нравится ли плотность.
6. Отставляем в холодильник настояться в течение 30 минут и подаем на стол.
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