Фокачча – это итальянский пирог, который по вкусу и технологии приготовления напоминает пиццу. Но здесь все гораздо проще, ведь тоненько раскатывать тесто не нужно. Текстура должна оставаться пышной и, при этом, сверху должна образовываться аппетитная хрустящая корочка.

Идея приготовления хрустящей дрожжевой фокаччи опубликована на странице фудблогера с ником zhyvy_prosto в Instagram. В начинку обязательно добавьте помидоры – выпечка получится очень хрустящей.

Ингредиенты:

600 г муки

10 г сухих дрожжей

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10 г соли

10 г сахара

20 мл оливкового масла

450 мл теплой (40 градусов) воды

для начинки: помидоры черри, чеснок, оливковое масло, зелень, соль

Способ приготовления:

1. Для теста просеиваем муку, добавляем оставшиеся сухие ингредиенты, перемешиваем, добавляем оливковое масло и теплую воду, столовой ложкой замешиваем тесто.

2. Накрываем пищевой пленкой и откладываем на 1 час в теплое место.

3. Форму смазываем оливковым маслом, выкладываем тесто, слегка распределяем по форме, смазываем тесто оливковым маслом, накрываем пищевой пленкой и оставляем на 10 минут.

4. Руки смазываем маслом и пальцами делаем характерный для фокаччи рельеф, снова накрываем пленкой и еще раз оставляем на 10 минут.

5. Выкладываем зелень, помидорки черри разрезаем на 4 части и выкладываем, из зубчика перерезанного пополам чеснока, делаем ножку, сверху тесто посыпаем немного солью.

6. Выпекаем в духовке предварительно разогретой до 240 градусов на нижнем уровне режим верх низ 25 минут до золотистой корочки сверху.

7. Готовой фокаччи даем полностью остыть.

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