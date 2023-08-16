Сочные персики прекрасно сочетаются с песочным тестом. Выходит очень вкусная галета, которая будет отличным десертом к чаю. А для того, чтобы основа была хрустящей, готовить ее нужно на ледяной воде.

Идея приготовления песочной галеты с персиками опубликована на странице фудблогера Оксаны Пойшлой (o_poishla) в Instagram. Получится очень вкусно, если добавить ореховые хлопья.

Ингредиенты:

225 г муки

2 ст.л. сахара

щепотка соли

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145 грамм сливочного масла

3 ст.л. ледяной воды

2-3 персика среднего размера

1 ст.л. кукурузного крахмала

1 ст.л. сахара

желток для смазки

Способ приготовления:

1. К муке добавляем сахар и соль, перемешиваем.

2. Обваливаем холодное сливочное масло в муке и натираем.

3. Перетираем в крошку и добавляем воду.

4. Замешиваем тесто, заматываем в пленку и отправляем в холодильник на 30-40 минут.

5. Персики тонко нарезаем пластинками.

6. Холодное тесто выкладываем на пергамент и раскатываем диаметром 30-32 см.

7. На тесто выкладываем персики.

8. Смешиваем сахар с крахмалом и посыпаем персики.

9. Заворачиваем бортики и смазываем желтком.

10. По желанию можно посыпать сахаром или ореховыми хлопьями. Ставим печься в разогретую до 200 градусов духовку до золотистого цвета примерно 35-40 минут.

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