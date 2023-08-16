Хрустящая галета со свежими персиками: из какого теста приготовить

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Хрустящая галета со свежими персиками: из какого теста приготовить

Сочные персики прекрасно сочетаются с песочным тестом. Выходит очень вкусная галета, которая будет отличным десертом к чаю. А для того, чтобы основа была хрустящей, готовить ее нужно на ледяной воде.

Идея приготовления песочной галеты с персиками опубликована на странице фудблогера Оксаны Пойшлой (o_poishla) в Instagram. Получится очень вкусно, если добавить ореховые хлопья.

Хрустящая галета со свежими персиками: из какого теста приготовить

Ингредиенты:

  • 225 г муки
  • 2 ст.л. сахара
  • щепотка соли
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  • 145 грамм сливочного масла
  • 3 ст.л. ледяной воды
  • 2-3 персика среднего размера
  • 1 ст.л. кукурузного крахмала
  • 1 ст.л. сахара
  • желток для смазки

Способ приготовления:

Хрустящая галета со свежими персиками: из какого теста приготовить

1. К муке добавляем сахар и соль, перемешиваем.

2. Обваливаем холодное сливочное масло в муке и натираем.

Хрустящая галета со свежими персиками: из какого теста приготовить

3. Перетираем в крошку и добавляем воду.

4. Замешиваем тесто, заматываем в пленку и отправляем в холодильник на 30-40 минут.

Хрустящая галета со свежими персиками: из какого теста приготовить

5. Персики тонко нарезаем пластинками.

6. Холодное тесто выкладываем на пергамент и раскатываем диаметром 30-32 см.

Хрустящая галета со свежими персиками: из какого теста приготовить

7. На тесто выкладываем персики.

8. Смешиваем сахар с крахмалом и посыпаем персики.

Хрустящая галета со свежими персиками: из какого теста приготовить

9. Заворачиваем бортики и смазываем желтком.

10. По желанию можно посыпать сахаром или ореховыми хлопьями. Ставим печься в разогретую до 200 градусов духовку до золотистого цвета примерно 35-40 минут.

Хрустящая галета со свежими персиками: из какого теста приготовить

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