Хрустящая галета со свежими персиками: из какого теста приготовить
Сочные персики прекрасно сочетаются с песочным тестом. Выходит очень вкусная галета, которая будет отличным десертом к чаю. А для того, чтобы основа была хрустящей, готовить ее нужно на ледяной воде.
Идея приготовления песочной галеты с персиками опубликована на странице фудблогера Оксаны Пойшлой (o_poishla) в Instagram. Получится очень вкусно, если добавить ореховые хлопья.
Ингредиенты:
- 225 г муки
- 2 ст.л. сахара
- щепотка соли
- 145 грамм сливочного масла
- 3 ст.л. ледяной воды
- 2-3 персика среднего размера
- 1 ст.л. кукурузного крахмала
- 1 ст.л. сахара
- желток для смазки
Способ приготовления:
1. К муке добавляем сахар и соль, перемешиваем.
2. Обваливаем холодное сливочное масло в муке и натираем.
3. Перетираем в крошку и добавляем воду.
4. Замешиваем тесто, заматываем в пленку и отправляем в холодильник на 30-40 минут.
5. Персики тонко нарезаем пластинками.
6. Холодное тесто выкладываем на пергамент и раскатываем диаметром 30-32 см.
7. На тесто выкладываем персики.
8. Смешиваем сахар с крахмалом и посыпаем персики.
9. Заворачиваем бортики и смазываем желтком.
10. По желанию можно посыпать сахаром или ореховыми хлопьями. Ставим печься в разогретую до 200 градусов духовку до золотистого цвета примерно 35-40 минут.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: