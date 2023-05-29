Очень быструю и простую пиццу можно приготовить прямо на сковороде. Для этого вам понадобится простой лаваш. На него просто нужно выложить излюбленную начинку. Блюдо получается очень хрустящим и сытным.

Идея приготовления хрустящей пиццы на лаваше опубликована на странице фудблогера Татьяны Кучерковой (tatiana_kucherkova) в Instagram. Такое блюдо подходит для быстрого перекуса.

Ингредиенты:

лаваш

кетчуп или томатная паста

начинка по желанию (как вариант отварные грибы, помидоры, сыр, салат)

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Способ приготовления:

1. Квадратный лаваш порезать на квадратики. Если лаваш круглый – на треугольники.

2. Смазать основания кетчупом.

3. Положить нарезанные компоненты начинки.

4. Поместить сформованную пиццу на сковороду.

5. Накрыть крышкой.

6. Жарить 5 минут на маленьком огне.

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