Хрустящая пицца из лаваша на сковороде на перекус: готовится 5 минут

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
933
Хрустящая пицца из лаваша на сковороде на перекус: готовится 5 минут

Очень быструю и простую пиццу можно приготовить прямо на сковороде. Для этого вам понадобится простой лаваш. На него просто нужно выложить излюбленную начинку. Блюдо получается очень хрустящим и сытным.

Идея приготовления хрустящей пиццы на лаваше опубликована на странице фудблогера Татьяны Кучерковой (tatiana_kucherkova) в Instagram. Такое блюдо подходит для быстрого перекуса.

Хрустящая пицца из лаваша на сковороде на перекус: готовится 5 минут

Ингредиенты:

  • лаваш
  • кетчуп или томатная паста
  • начинка по желанию (как вариант отварные грибы, помидоры, сыр, салат)
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Способ приготовления:

Хрустящая пицца из лаваша на сковороде на перекус: готовится 5 минут

1. Квадратный лаваш порезать на квадратики. Если лаваш круглый – на треугольники.

 

2. Смазать основания кетчупом.

 

3. Положить нарезанные компоненты начинки.

Хрустящая пицца из лаваша на сковороде на перекус: готовится 5 минут

4. Поместить сформованную пиццу на сковороду.

Хрустящая пицца из лаваша на сковороде на перекус: готовится 5 минут

5. Накрыть крышкой.

Хрустящая пицца из лаваша на сковороде на перекус: готовится 5 минут

6. Жарить 5 минут на маленьком огне.

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