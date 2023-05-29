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Хрустящая пицца из лаваша на сковороде на перекус: готовится 5 минут
Очень быструю и простую пиццу можно приготовить прямо на сковороде. Для этого вам понадобится простой лаваш. На него просто нужно выложить излюбленную начинку. Блюдо получается очень хрустящим и сытным.
Идея приготовления хрустящей пиццы на лаваше опубликована на странице фудблогера Татьяны Кучерковой (tatiana_kucherkova) в Instagram. Такое блюдо подходит для быстрого перекуса.
Ингредиенты:
- лаваш
- кетчуп или томатная паста
- начинка по желанию (как вариант отварные грибы, помидоры, сыр, салат)
Способ приготовления:
1. Квадратный лаваш порезать на квадратики. Если лаваш круглый – на треугольники.
2. Смазать основания кетчупом.
3. Положить нарезанные компоненты начинки.
4. Поместить сформованную пиццу на сковороду.
5. Накрыть крышкой.
6. Жарить 5 минут на маленьком огне.
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