Хрустящая закуска с грушей и сыром на слоеном тесте: идеально подходит к вину

Когда хочется посидеть небольшой компанией за бокалом вина – отличным дополнением будет такая закуска из слоеного теста. Получится очень вкусно, если соединить сочную сезонную грушу с нежным сыром. Запекается блюдо в духовке всего 15 минут.

Идея приготовления закуски с грушей и сыром к вину опубликована на странице фудблогера Екатерины Мовчан (katarina_movchan) в Instagram. Особый сладковатый вкус добавляет мед.

Ингредиенты:

слоеное тесто

груша

сливочный сыр

сыр дорблю

мед

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Способ приготовления:

1. Греем духовку до 180 градусов.

2. Раскатываем тесто в форме квадрата.

3. Делаем проколы вилкой.

4. Формируем красивые бортики с помощью той же вилки, прижимая ее к тесту.

5. Намазываем на тесто сливочный сыр, выкладываем нарезанную грушу и сверху выкладываем кубики сыра.

6. Отправляем выпекаться на 15 минут.

7. Вынимаем и поливаем сверху жидким медом.

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