Хрустящая закуска с грушей и сыром на слоеном тесте: идеально подходит к вину
Когда хочется посидеть небольшой компанией за бокалом вина – отличным дополнением будет такая закуска из слоеного теста. Получится очень вкусно, если соединить сочную сезонную грушу с нежным сыром. Запекается блюдо в духовке всего 15 минут.
Идея приготовления закуски с грушей и сыром к вину опубликована на странице фудблогера Екатерины Мовчан (katarina_movchan) в Instagram. Особый сладковатый вкус добавляет мед.
Ингредиенты:
- слоеное тесто
- груша
- сливочный сыр
- сыр дорблю
- мед
Способ приготовления:
1. Греем духовку до 180 градусов.
2. Раскатываем тесто в форме квадрата.
3. Делаем проколы вилкой.
4. Формируем красивые бортики с помощью той же вилки, прижимая ее к тесту.
5. Намазываем на тесто сливочный сыр, выкладываем нарезанную грушу и сверху выкладываем кубики сыра.
6. Отправляем выпекаться на 15 минут.
7. Вынимаем и поливаем сверху жидким медом.
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