Лимонное печенье в меру сладкое, имеет приятный аромат. Сок лимона добавляется не только для легкой кислинки, но и для хрустящей текстуры спеченного теста. А для яркого желтого цвета нужно добавить куркуму.

Идея приготовления домашнего лимонного печенья с куркумой опубликована на странице фудблогера Валерии Демчук (mrs.demenchuk) в Instagram. Выпекается оно не дольше 20 минут.

Ингредиенты:

сливочное масло – 100 г

мука – 340 г

разрыхлитель – 1 ч.л.

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сахар – 100 г

яйца – 2 шт

цедра 1 лимона

сок лимона – 40 мл

куркума – 1/4 ч.л

сахарная пудра

Способ приготовления:

1. Масло комнатной температуры миксером взбить с сахаром до однородности.

2. Добавить яйца, цедру и сок лимона, куркуму, взбить все вместе.

3. Просеять муку с разрыхлителем.

4. Замесить однородное тесто.

5. Завернуть в пищевую пленку или положить в пакет и в холодильник на 1 час.

6. Из готового теста формируем шарики небольшие по размеру, погружаем в сахарную пудру и выкладываем на противень застеленный пергаментом.

7. Выпекать в разогретой до 180° духовке 20 мин. (Ориентируйтесь по своей духовке)