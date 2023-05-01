Хрустящее лимонное печенье: как сделать яркий желтый цвет

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
1,0 т.
Хрустящее лимонное печенье: как сделать яркий желтый цвет

Лимонное печенье в меру сладкое, имеет приятный аромат. Сок лимона добавляется не только для легкой кислинки, но и для хрустящей текстуры спеченного теста. А для яркого желтого цвета нужно добавить куркуму.

Идея приготовления домашнего лимонного печенья с куркумой опубликована на странице фудблогера Валерии Демчук (mrs.demenchuk) в Instagram. Выпекается оно не дольше 20 минут.

Хрустящее лимонное печенье: как сделать яркий желтый цвет

Ингредиенты:

  • сливочное масло – 100 г
  • мука – 340 г
  • разрыхлитель – 1 ч.л.
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  • сахар – 100 г
  • яйца – 2 шт
  • цедра 1 лимона
  • сок лимона – 40 мл
  • куркума – 1/4 ч.л
  • сахарная пудра

Способ приготовления:

Хрустящее лимонное печенье: как сделать яркий желтый цвет

1. Масло комнатной температуры миксером взбить с сахаром до однородности.

Хрустящее лимонное печенье: как сделать яркий желтый цвет

2. Добавить яйца, цедру и сок лимона, куркуму, взбить все вместе.

3. Просеять муку с разрыхлителем.

Хрустящее лимонное печенье: как сделать яркий желтый цвет

4. Замесить однородное тесто.

5. Завернуть в пищевую пленку или положить в пакет и в холодильник на 1 час.

Хрустящее лимонное печенье: как сделать яркий желтый цвет

6. Из готового теста формируем шарики небольшие по размеру, погружаем в сахарную пудру и выкладываем на противень застеленный пергаментом.

7. Выпекать в разогретой до 180° духовке 20 мин. (Ориентируйтесь по своей духовке)

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