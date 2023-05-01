Хрустящее лимонное печенье: как сделать яркий желтый цвет
Лимонное печенье в меру сладкое, имеет приятный аромат. Сок лимона добавляется не только для легкой кислинки, но и для хрустящей текстуры спеченного теста. А для яркого желтого цвета нужно добавить куркуму.
Идея приготовления домашнего лимонного печенья с куркумой опубликована на странице фудблогера Валерии Демчук (mrs.demenchuk) в Instagram. Выпекается оно не дольше 20 минут.
Ингредиенты:
- сливочное масло – 100 г
- мука – 340 г
- разрыхлитель – 1 ч.л.
- сахар – 100 г
- яйца – 2 шт
- цедра 1 лимона
- сок лимона – 40 мл
- куркума – 1/4 ч.л
- сахарная пудра
Способ приготовления:
1. Масло комнатной температуры миксером взбить с сахаром до однородности.
2. Добавить яйца, цедру и сок лимона, куркуму, взбить все вместе.
3. Просеять муку с разрыхлителем.
4. Замесить однородное тесто.
5. Завернуть в пищевую пленку или положить в пакет и в холодильник на 1 час.
6. Из готового теста формируем шарики небольшие по размеру, погружаем в сахарную пудру и выкладываем на противень застеленный пергаментом.
7. Выпекать в разогретой до 180° духовке 20 мин. (Ориентируйтесь по своей духовке)